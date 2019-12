Bochum: Zukunftsakademie schließt zum Jahresende

Die Zukunftsakademie NRW am Standort Bochum ist schon wieder Geschichte: Nur sechs Jahre nach ihrer Gründung schließt die Einrichtung zum Jahresende. Das Haus nahe dem Anneliese-Brost-Musikforum soll aber Bochumer Kulturstandort bleiben.

Diversität als Thema

Die ZAK hatte sich bemüht, das Themenfeld „Diversität in Kultur und Kultureller Bildung“ zu beackern. Geschäftsführerin Inez Boogaarts, die nun als Chefin von „Poetry International“ nach Rotterdam wechselt, bekräftigt: „Wir blicken auf turbulente Jahre zurück, in denen wir spannende Projekte, Programme und Formate durchführen konnten, tolle Institutionen und Verbündete kennengelernt haben. Schritt für Schritt sind wir weiter gekommen, um das Thema Diversität/Vielfalt voranzubringen.“

Info ZAK-Gründung 2013 Die Zukunftsakademie NRW (ZAK) war 2013 aus dem Schauspielhaus heraus gegründet worden, mit Schwerpunkt in den Bereichen „Kulturelle Bildung“ und „Interkultur“. Unter welchen Bedingungen wollen die Menschen in der Stadtgesellschaft in Zukunft zusammenleben, und welche Rolle kann die Kultur dabei spielen?, lautete der gedankliche Überbau. Entsprechend lagen die Schwerpunkte der Arbeit im Fortbildungs- und Wissenstransfer für den NRW-Kultursektor sowie in Formaten zur Diversitätsentwicklung. „Diversität“ (Vielfalt) steht inzwischen bei vielen Kulturakteuren auf der Agenda. Die Zukunftsakademie verfügte zuletzt über sechs Mitarbeiterstellen.

Interesse kam nicht nur aus NRW, sondern auch aus anderen Bundesländern und sogar aus Österreich, Belgien und den Niederlanden. Gleichwohl haben die Geldgeber - das Land und die Mercator-Stiftung - der Akademie den Geldhahn zugedreht; die Entscheidung wurde bereits im Mai bekanntgegeben. Der Jahresetat der ZAK betrug zuletzt 550.000 Euro.

Stadt ist Vermieterin

Ob es an der mangelnden Durchschlagskraft der Akademie lag oder an strukturellen Problemen, darüber wird vornehm geschwiegen. Klar ist, dass die Mercator-Stiftung ihre Unterstützung stets als Anschubfinanzierung begriffen und eine institutionelle Förderung nie angestrebt hat. Offenbar war niemand zur Übernahme der wegfallenden Kosten bereit, das Land nicht, und schon gar nicht die Stadt Bochum, die lediglich als Vermieterin auftritt. „Wir haben die Renovierung des Hauses mitgetragen, aber in die ZAK selbst kein Geld investiert“, stellt Kulturdezernent Dietmar Dieckmann klar.

Ehemals Haus der Katholischen Jugend

Gleichwohl hat Bochum die Angelegenheit jetzt „am Hals“, denn sie ist nur Untermieterin der Immobilie (ehemals Haus der Katholischen Jugend) an der Humboldtstraße 40, die nach wie vor der Kath. Kirche gehört. Der Mietvertrag läuft im April 2020 aus, wird aber zurzeit nachverhandelt. „Wir möchten das Haus für die Bochumer Kultur erhalten wissen“, bekräftigt Dieckmann.

Teile des Gebäudes werden schon länger vom Jungen Schauspielhaus genutzt, das soll so bleiben. Weiter ist daran gedacht, den Bochumer Symphonikern Flächen zu überlassen. Die BoSy-Geschäftsstelle „platzt aus allen Nähten“, die erst 2016 bezogenen Räume und Büros im Musikforum erweisen sich jetzt schon als zu klein. Grund ist der Erfolg der Bochumer Symphoniker. „Wir organisieren inzwischen über 200 Konzerte im Jahr, das bedeutet mehr technischen und Verwaltungsaufwand, mehr Personal, mehr Platz“, so BoSy-Sprecherin Christiane Peters. Möglicherweise könnte der ebenfalls ausgeweitete Education/Ausbildungs-Bereich des städtischen Orchesters an der Humboldtstraße unterkommen.

Weitere Abstimmungen nötig

Der Kulturdezernent legt sich noch nicht fest: „Es sind noch Abstimmungen nötig“, so Dietmar Dieckmann. Bis zum Frühjahr sollen die Pläne für die Neunutzung der ZAK vorliegen, der Rat muss dann über die Veränderungen entscheiden. Mehrkosten sollen durch die zusätzliche Anmietung durch die Bosy übrigens nicht entstehen. Der aktuelle Orchester-Etat biete genug Spielraum, so der Dezernent.