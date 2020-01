Bochum. Für ein Päckchen Wurst richtete ein Dieb in Bochum Schaden im Wert von 1000 Euro an. Ein Körpermerkmal lässt die Polizei auf Hinweise hoffen.

Bochum: Wurstdieb zerdeppert auf der Flucht zwei Glastüren

Kleiner Ertrag, großer Schaden. Ein Ladendieb zerdepperte auf der Flucht in Bochum gleich zwei Glastüren eines Supermarktes. Seine Beute: ein Päckchen Wurst.

Wie die Polizei berichtet, fand der Aufmerksamkeit erregende Diebstahl am Dienstagabend um 19.30 Uhr in einem Supermarkt in Bochum-Linden statt. Ein bislang unbekannter Mann bestellte demnach an der Fleischtheke Wurst im Wert von rund 30 Euro. Auf dem Weg zur Kasse steckte er das Päckchen aber in seine Hose.

Supermarkt-Mitarbeiter beobachtet auf der Videokamera Diebstahl in Bochum

Dies wiederum beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäftes mit Hilfe einer Videokamera. Die informierte Kassiererin sagte dem Mann daraufhin an der Kasse, dass er doch wohl noch mehr als vorgegeben zu bezahlen habe. Der Dieb trat danach sofort die Flucht an.

Bei dem Versuch, die verschlossene Glastür des Ausgangs zu öffnen, zerdeppert er diese. Anschließend rannte er in eine zweite Glastür, die ebenfalls zerbrach. Die Polizei schätzt den Schaden auf deutlich mehr als 1000 Euro.

Ladendieb fehlt nach Zeugenangaben der rechte Daumen

Der Ladendieb ist nach Zeugenangaben 1,65 bis 1,70 Meter groß und 35 bis 45 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er einen Drei-Tage-Bart, bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, auf dem Kopf trug er eine Kappe. Ein besonderes Körpermerkmal lässt die Polizei auf Hinweise hoffen: Dem Wurstdieb fehlt der Daumen der rechten Hand.