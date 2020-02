Bochum: Workshop „Klimawende-von-unten“ am 26. Februar

Was kann in Bochum für das Klima getan werden? Darum geht es in einem Workshop am 26. Februar.

Bochum. Wie kann wirklich etwas nachhaltig verändert in Bochum werden? Um das Thema Klimaschutz geht es in einem Workshop am 26. Februar.

In Bochum haben sich in den vergangenen Monaten Klimaschutzgruppen gegründet, die sich für eine Energie- und Verkehrswende auf lokaler Ebene einsetzen wollen. Doch was ist der richtige Hebel? Wie kann wirklich etwas nachhaltig verändert werden? Darum soll es am Mittwoch, 26. Februar, im Workshop „Klimawende-von-unten“ in Bochum gehen.

Workshop zum Klima in Bochum: Bürgerbegehren und Kampagnen

Dafür kommt Autor Eric Häublein von BürgerBegehren Klimaschutz e.V. Er stellt Beispiele erfolgreicher Bürgerbegehren und Klimawende-Kampagnen vor und geht darauf ein, wie solche Veranstaltungen erfolgreich sein können. Im zweiten Teil geht es um die konkrete Situation in Bochum. Zuletzt berichten Vertreter von der „Klimawende Köln“, wo Schwierigkeiten und Hürden einer solchen Kampagne liegen.

Beginn ist 19 Uhr in der Hauptverwaltung der GLS-Bank, Christstraße 11. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich auch an interessierte Menschen, die noch in keiner Klimaschutzgruppe aktiv sind oder Menschen, die außerhalb von Bochum aktiv werden möchten. Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

