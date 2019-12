Auch in der romantischen Dorfkirche in Stiepel wird der Jahreswechsel begangen. Hier findet am Neujahrstag, 17 Uhr, ein Gottesdienst statt.

Bochum. Die Evangelische Kirche in Bochum bietet zum Jahreswechsel insgesamt 40 Gottesdienste in 15 Gemeinden an. Oft schließt sich eine Begegnung an.

Bochum: Wo evangelische Christen den Jahreswechsel begehen

Mit zahlreichen Gottesdiensten feiern die evangelischen Christen in Bochum an Silvester und am Neujahrstag den Jahreswechsel. Nach Angaben der Evangelischen Kirche in Bochum sind am 31. Dezember und am 1. Januar rund 40 Gottesdienste in den 15 evangelischen Kirchengemeinden und in den Krankenhäusern geplant.

Die Gottesdienste zum Jahreswechsel werden in vielen Gemeinden auch zur anschließenden Begegnung genutzt. So schließt sich dem Neujahrsgottesdienst um 11 Uhr in der Friedenskapelle im Q1 (Halbachstraße 1) ein gemeinsamer Imbiss an. In Altenbochum-Laer lädt die Gemeinde nach dem Gottesdienst (17 Uhr) zu einem Sektempfang ins Gemeindehaus an der Grimmestraße ein. In Gerthe lädt die Kirchengemeinde Bochum-Nord am Neujahrstag um 15 Uhr in die Christuskirche an der Lothringer Straße 29 zum „Eiserkuchen-Essen und Kaffeetrinken“.

Kollekte für Ökumene und Auslandsarbeit

Anschließend steht um 17 Uhr ein Neujahrskonzert auf dem Programm. Musikalisch ist der Jahreswechsel auch in Querenburg geprägt. Im Thomaszentrum (Girondelle 82) ist Silvester um 17 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit dem Chor der Apostelkirche unter dem Motto „Hebe deine Augen auf!“ geplant. Ebenfalls um 17 Uhr lädt die Kirchengemeinde Stiepel zu einem Brot statt Böller-Gottesdienst ins Lutherhaus (Kemnader Straße 127). Die Kollekten an den beiden Gottesdiensttagen sind bestimmt für besondere missionarische Projekte sowie für die Ökumene- und Auslandsarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland. Eine Übersicht aller evangelischen Gottesdienste steht auch auf der Homepage des Kirchenkreises Bochum.