Nach dem WAZ-Bericht über eine Messerattacke auf zwei Schüler in Wattenscheid hat sich eine weitere Familie gemeldet: Auch ihr Sohn (14) sei auf dem Schulweg erheblich und gefährlich verletzt worden. Er sei von Mitschülern verprügelt und mit einem Messer im Gesicht verletzt worden.

Nach der Attacke musste der Achtklässler mit einem Krankenwagen ins Knappschaftskrankenhaus transportiert werden. Dort gibt es eine Augenklinik, denn direkt unter dem Auge klaffte eine tiefe breite Wunde. „Er musste mit acht Stichen in zwei Schichten genäht werden, hatte zahlreiche Gesichts-und Schädelprellungen“, sagt die Mutter zur WAZ. „Mein Sohn stand unter Schock.“

„Es bricht mir mein Mutterherz“, sagt die Mutter

Sie ist derart besorgt, dass sie den 14-Jährigen jeden Tag zur Schule hinbringt und auch wieder abholt. Aus Sicherheitsgründen. „Wir verabschieden uns jeden Tag, als wäre es das letzte Mal gewesen. Ich habe Angst.“ Und weiter: „Es bricht mir mein Mutterherz.“ Ihr Sohn werde eine Narbe unter seinem Auge behalten.

Am 24. Januar, ein Freitag, gegen 11.30 Uhr bekam ihr Sohn per What’s App eine Nachricht einer Mitschülerin, schildert die Mutter. Er solle verprügelt werden. Aus Angst habe ihr Sohn die Schule nach Unterrichtsschluss nicht wie sonst durch den Haupteingang verlassen, sondern durch einen Nebeneingang. Dort sei er dann von vier Schülern „abgefangen“, in eine nahe Garageneinfahrt im Bereich Voedestraße/Vorstadtstraße gezogen und verprügelt worden.

Kripo Bochum ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Insgesamt seien zu diesem Zeitpunkt 20 Schüler auf Täterseite beteiligt gewesen. Ihr Sohn habe sich aber losreißen und in die Schule flüchten können. Dort wurden Rettungskräfte und Polizei alarmiert.

Die Familie des 14-Jährigen erstattete Anzeige gegen mehrere namentlich bekannte Jugendliche. Die Polizei ermittelt jetzt gegen mehrere Schüler wegen gefährlicher Körperverletzung.

Drei Wochen nach der Attacke sei ihr Sohn von einem der beschuldigten Schüler wegen der Anzeige mit den Worten bedroht worden, dass er „heute“ erstochen werde.

Heute trifft sich die Kripo Bochum mit der Schulleitung

Der Streit damals soll nach Polizeiangaben bereits auf dem Schulhof entstanden sein. Die Mutter des 14-Jährigen berichtet, dass ihr Sohn einer Mitschülerin haben helfen wollen, die von Mitschülern gemobbt worden sei, etwa mit Backpfeifen im Vorbeigehen. Er habe vermitteln wollen, damit das Mädchen in Ruhe gelassen werde.

Bochum Einsatz eines Messers ist nicht bewiesen Dass es ein Messer war, mit dem der 14-Jährige unterm Auge verletzt wurde, ist nicht zweifelsfrei erweisen. Die könnte auch durch einen Schlagring entstanden sein. Eine normale Platzwunde soll aber anders aussehen. Allerdings sollen Zeugen ein Messer bei der Tat gesehen haben.

Der Fall ist so gravierend, dass sich an diesem Donnerstagnachmittag (27.) die Schulleitung und die Polizei treffen, um die Situation und das weitere Vorgehen zu besprechen. Auch die Staatsanwaltschaft soll dabei sein. Die Schulleitung wollte sich am Donnerstag mit Blick auf das bevorstehende Gespräch nicht näher zu dem Fall äußern.

Weiterer Schüler (15) traut sich nicht mehr in die Schule

Erst am Mittwoch (26.) hatte die WAZ über zwei Schüler der Liselotte-Rauner-Schüler berichtet, die am 14. Februar auf dem Schulweg durch ein Messer verletzt worden sind. Einer erlitt am August-Bebel-Platz eine vier Zentimeter lange Schnittwunde in der Nierengegend. Einem anderen (15) wurde die Jacke, die er trug, an fünf Stellen mit einem Messer massiv zerschnitten. Auch hier ermittelt die Kripo wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 15-Jährige traut sich seitdem nicht mehr zur Schule. „Ich habe Angst, dass mir auf dem Weg zur Schule oder nach Hause wieder etwas passiert.“ Er bleibt zu Hause. Auch seine Eltern sind sehr besorgt – wie die des 14-Jährigen.

