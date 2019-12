Bochum: Was bei der 1Live-Krone abseits der Kameras geschah

Bochum. Das war die Krönung: Die 1Live-Krone in der Bochumer Jahrhunderthalle setzte erneut ein Glanzlicht. Auch abseits der Kameras passierte allerhand.

Das war die Krönung: Die 1Live-Krone hat Bochum für einen Abend zur Hauptstadt der deutschen Rock- und Popmusik gemacht. 264.000 Zuschauer verfolgten die Preisverleihung in der Jahrhunderthalle am Donnerstag live im WDR-Fernsehen. Hier gibt es einige Impressionen abseits der TV-Kameras.

Roter Teppich: Beim Schaulaufen teilen sich die Promis in drei Kategorien. Manche (wie Aki Bosse) huschen über das Geläuf und wollen am liebsten nicht erkannt werden. Die meisten (wie Seeed oder Marteria & Casper) absolvieren die Pflichtübung mit Professionalität und Geduld. Jungstars, vor allem aus der Youtube-Szene, nutzen den Teppich zur hemmungslosen Selbstdarstellung: Live-Aufnahmen und Kommentare für die eigene Fanbase inklusive.

Werdende Eltern: Fußballprofi Marcel Ginter und seine schwangere Frau Christina. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Fußballprofis geben sich Stelldichein

Krone-Kicker: Die Krone ist längst auch ein beliebter Treff für aktive und ehemalige Fußballprofis. Diesmal dabei waren u.a. Gerald Asamoah, Hans Sarpei, Uwe Kamps, der „weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann, der werdende Papa Matthias Ginter und Ex-VfLer Christoph Kramer: zwei Tage vor dem Heimspiel-Kracher der Mönchengladbacher gegen den FC Bayern.

BO-Prominenz: Beim XXL-Promi-Rummel ist Bochum gemeinhin spärlich vertreten. Gesichtet wurden u.a. BO-Total-Macher Marcus Gloria und Urbanatix-Regisseur Christian Eggert. Torsten „Toto“ Heim und Comedian Hennes Bender gaben als VIP-Gäste ein Stelldichein.

Kartengewinner bleiben bei Party außen vor

Krone-Kartengewinner: Eintrittskarten kann man nicht kaufen, sondern ausschließlich beim 1Live-Voting gewinnen. Wer das Glück hat, erlebt Lust und Frust. Aus nächster Nähe, direkt vor der Bühne, sehen die Hörer die Show. Bei der anschließenden Aftershow-Party indes heißt es für die Kartengewinner: Wir müssen draußen bleiben. Zugang gibt’s nur mit einem eigenen Bändchen.

Party-Gedrängel: Nach zwei entspannten Jahren in einer Nachbarhalle kehrte die Sause ins Foyer zurück. Folge: mächtiges Gedränge vor den Getränke- und Imbissständen (alles inklusive) sowie auf und abseits der Tanzfläche. Nicht nur der nicht eben riesenhafte Tote-Hosen-Drummer Vom Ritchie ging da fast unter. Für manche Besucher mit Party-Zugang indes war es ein durchaus willkommenes Gewusel: Sie kamen ihren Stars in der Menge so richtig nahe.

1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum 1 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Luke Mockridge moderierte, sang und tanzte. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Auftritt Die Toten Hosen - nominiert als Beste Band. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sido wurde als Bester Künstler ausgezeichnet. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Juju und Henning May setzen sich in der Kategorie Beste Single durch. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Juju wurde auch als Beste Künstlerin geehrt. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Felix Jaehn freute sich sehr... Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum über die Auszeichnung Bester Dance Act. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Kontra K wurde Bester Hip Hop Act. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Vor der Jahrhunderthalle warteten zahlreiche Besucher trotz kühler Temperatur. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Tim Bendzko machte Selfies mit den Fans. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Auf dem Teppich: Schauspielerin Joyce Ilg Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Bosse und Alice Merton Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Beide gaben auch Interviews. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Das Duo YouNotUs. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sänger Mike Singer Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Singer-Songwriterin Lotte Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Moderatorin, Sängerin und Model Johanna Klum Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Die Band Giant Rocks... Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum und die Band Querbeat. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sänger Nico Santos Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Schauspielerin Janine Ullmann Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Youtuberin Diana zur Löwen Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sängerin Lea Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sängerin Senna Gammour und Rapperin Loredana. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Das Duo Drunken Masters. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Comedien Hennes Bender Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Trainer Gerald Asamoah Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Schauspielerin Pegah Ferydoni Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum DJ Felix Jaehn Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Moderatorin Janin Ullmann Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Die Band Seeed. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sänger Lukas Rieger Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Das Duo AnnenMayKantereit. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Comedien Abdelkarim Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 35 1Live-Krone 2019- Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Und Teresa Enke, die den Sonderpreis für die Robert-Enke-Stiftung entgegen nehmen wird. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Jahrhunderthalle war zum 14. Mal Schauplatz der 1Live-Krone, hier beim Auftritt von Sido, der als bester Künstler ausgezeichnet wurde. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Jetzt kommt die Eis-Zeit

Medien-Rummel: Mehr als 100 Medienvertreter berichteten über die Krone. Ihre Rundum-Betreuung ist made in Bochum: Zum dritten Mal zeichnete die Radar Musik & Unterhaltungs GmbH für die Pressearbeit bei der Krone verantwortlich. Heri Reipöler (auch einer der Zeltfestival-Macher) und sein Team von der Brückstraße leisteten wieder hervorragende Arbeit. Inzwischen zählt Radar zu den Branchen-Größen. So betreuen die Bochumer u.a. auch das Parookaville-Festival in Weeze mit jährlich 200.000 Besuchern.

Eis-Zeit: Kaum waren die letzte Party-Gäste verschwunden, begann am Freitag der Aufbau für den „Eissalon Ruhr“. Am 13. Dezember startet die Neuauflage der Eisbahn in der Jahrhunderthalle. Einer heißen Liveshow folgt das coole Kufen-Vergnügen.