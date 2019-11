Bochum: Villa im Stadtparkviertel gilt als Schandfleck

Bochum-Innenstadt. Ein Haus an der Bergstraße in Bochum ist heruntergekommen. Die Stadt hat keine Handhabe. Der Eigentümer ist für die Behörde nicht erreichbar

Das Stadtparkviertel in Bochum gilt als bevorzugtes Wohnquartier, weist viele stattliche Villen auf und ist als denkmalwürdiges Areal ausgewiesen. Doch seit vielen Jahren verschandelt ein Gebäude das Gesamtensemble, ein Wohnhaus an der Ecke Berg-/Freiligrathstraße direkt am Park. Fast ebenso lange versucht die Stadt einzugreifen – bislang vergebens.

Zuletzt haben Mitarbeiter der Bauaufsicht eine Begehung gemacht, Haus und Grundstück in Augenschein genommen. Ergebnis: „Die Villa wird ins Verdachtsimmobilienkataster aufgenommen, indes nur in mittlerer Stufe“, erklärt Stadtsprecher Peter van Dyk. Eine Handhabe einzugreifen habe die Verwaltung damit aber auch nicht.

Vorstoß der CDU-Fraktion

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Mitte hat das Thema aufgriffen, das in der nächsten Sitzung am Donnerstag (28.) diskutiert wird. CDU-Fraktionschef James Wille: „Schon mehrfach haben sich Anwohner über den Zustand beschwert.“ Angekündigte Renovierungsarbeiten seien nicht durchgeführt worden, das Umfeld von Garten und Vorgarten sei verwahrlost, Gehwege und Straßen vor dem Haus würden für zum Teil nicht zugelassene Fahrzeuge genutzt. Ein Anblick, der Nachbarn und Passanten entlang des Stadtparks gleichermaßen störe.

Stimmt, bestätigt die Stadt, da stehen mehrere Pkw herum, und es seien in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über Mängel am Gebäude an die Bauaufsicht gerichtet worden. Peter van Dyk: „Das Problem für uns ist, dass es sich nicht um eine Gefahrenimmobilie handelt, bei der etwa Dachteile drohen, auf den Gehweg herabzufallen und Passanten zu verletzen.“

Privatbesitz geht vor

Denn dann wäre ein Eingriff durch die Bauaufsicht möglich. So aber gelte: Es handelt sich um Privatbesitz, der Eigentümer hat im Rahmen der Gesetze „vollständige Verfügungsgewalt und kann mit seinem Besitz tun und machen, was er will“. Dies bedeutet für den Umgang mit Immobilien, dass Eigentümer diese nicht zwingend nutzen oder instand halten müssen.

Bochum Denkmalbereichssatzung gilt im Viertel Für das Stadtparkviertel gilt die Denkmalbereichssatzung. Diese machten sich die Anwohner der Wielandstraße etwa zunutze, als sie sich für den Erhalt des RWE-Altgebäudes stark gemacht haben. An der Ecke Wieland-/Freiligrathstraße entsteht ein neues, gehobenes Wohnquartier. Das Verwaltungsgebäude zunächst drohte, weichen zu müssen. Inzwischen steht fest: Die Fassade bleibt erhalten und wird in die Neubebauung integriert.

Die Villa ist seit 1995 in die Denkmalliste eingetragen. Auch die untere Denkmalbehörde bemüht sich seit Jahren um Kontakt mit dem Eigentümer. Das Bauordnungsamt erklärt: Den Denkmalschützern sei daran gelegen, dass für den Erhalt des Gebäudes Maßnahmen ergriffen werden.

Eigentümer zeigt wenig Interesse

Derzeit fehlt jedoch die Bereitschaft des Eigentümers, mitzuwirken. Ordnungsbehördliche Verfügungen kann die untere Denkmalbehörde erst erlassen, wenn eine akute Gefahrenabwehr erforderlich ist. Zurzeit sei die Schwelle, ab der ein ordnungsbehördlicher Eingriff möglich wäre, nicht erreicht.

Die Stadt, so van Dyk, will mit dem Hausbesitzer sprechen. „Er wird angeschrieben, um Kontakt aufnehmen zu können. In jedem Fall blieben wir am Ball.“