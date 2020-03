Bochum: Vier Räuber fallen über 14-jährigen Schüler her

Bochum Vier Straßenräuber haben einen 14-jährigen Schüler in einer U-Bahn-Haltestelle brutal ausgeraubt. Der Junge musste nachher zum Arzt.

Ein 14-jähriger Schüler ist am helllichten Tag in der Innenstadt von Bochum überfallen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Jugendliche am Montag gegen 13.35 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle "Bergbaumuseum" unterwegs. In der dortigen Zwischenebene wurde er von vier Unbekannten hinterrücks attackiert.

Dabei wurde er getreten und geschlagen. Unter Androhung weiterer Schläge raubten ihm die Täter die Geldbörse aus der Jacke, in der sich Münzgeld befand.

So werden die Täter von der Polizei Bochum beschrieben

Der Schüler ging nach dem Verbrechen mit einem Elternteil zu einem Arzt.

Einer der Räuber ist laut Polizei dunkelhäutig, 1,80 Meter groß und schlank und war mit einer Sportjacke bekleidet. Die anderen drei sind "augenscheinlich von südländischem Aussehen". Einer von ihnen ist ungefähr 16 Jahre alt, 1,75 Meter groß und stabil. Er war mit einer Sportjacke mit rotem Brustenblem sowie weiß-bunten Turnschuhen bekleidet.

Ein weiterer Räuber ist nur 1,60 Meter groß und dünn; er trug eine schwarze Outdoor-Jacke und eine schwarze Hose und wird auf 16 Jahre geschätzt. Weiter war ein ebenfalls ungefähr 16-Jähriger, 1,65 Meter großer Jugendlicher am Raub beteiligt.

Hinweise an die Kripo: 0234/909-4135 (-4441).