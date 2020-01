Bochum. Ab 7. Januar holt der Umweltservice Bochum (USB) wieder die alten Tannenbäume ab. Die Abholung erfolgt getrennt nach Postleitzahlbezirken.

Bochum: USB holt wieder kostenlos Tannenbäume ab

Kostenlos abgeholt werden ab 7. Januar wieder der alten Weihnachtsbäume. Der Umweltservice Bochum (USB) bietet dieses Service an. Die Abholung erfolgt getrennt nach Postleitzahl-Bezirken. Da die Bäume einer Grünschnittverwertung zugeführt werden, müssen sie von jeglichem Schmuck befreit sein. Die Bäume können am Vorabend oder am Abholungstag bis 6 Uhr gut sichtbar (nicht hinter Bäumen, Hecken, Mauern etc.) und unverpackt an der Grundstücksgrenze zur öffentlichen Straße abgestellt werden.

Maximale Baumgröße zwei Meter

Die maximale Baumgröße beträgt zwei Meter. Längere Bäume sind zu kürzen. Kleingesägte Tannen als Haufen oder in Säcken können nicht mitgenommen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Baum an allen Bochumer Wertstoffhöfen abzugeben. Auch die Jugendfeuerwehr bietet wieder eine Sammlung an. An welchem Tag Ihr Baum von den USB-Mitarbeitern mitgenommen wird, kann der Tabelle entnommen werden (s.u.). Außerdem befinden sich die Abholtermine in den persönlichen Leerungskalendern.

Postleitzahl 44793/44867: Dienstag 7. Januar,

44866: Mittwoch 8. Januar

44869: Donnerstag 9. Januar

44789: Freitag 10. Januar

44795: Montag 13. Januar

44797: Dienstag 14. Januar

44879: Mittwoch 15. Januar

44799/44801: Donnerstag 16. Januar

44803: Freitag 17. Januar 2020

44791/44787: Montag 20. Januar

44805: Dienstag 21. Januar

44892. Mittwoch 22. Januar

44807/44809: Donnerstag 23. Januar

44894: Freitag 24. Januar