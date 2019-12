Bochum. Drei Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen 21-Jährigen in der Bochumer Innenstadt überfallen. Sie raubten seine Geldbörse und sein Handy.

Bochum: Unbekanntes Trio raubt 21-jährigen Mann aus

Drei Unbekannten haben in der Nacht zum Sonntag (1.) einen 21-jährigen Bochumer im Bereich der Johanniterstraße in der Innenstadt überfallen. Der Mann wurde gegen 2.25 Uhr von dem Trio angehalten. Die Männer bedrohte das Opfer verbal und forderten die Herausgabe seiner Geldbörse und seines Handys. Mit der Beute flüchtete die Gruppe dann in Richtung Gußstahlstraße.

Einer der Räuber wurde nach Angaben der Polizei so beschrieben: „südafrikanisches Aussehen“, etwa 180 cm groß, normale Statur, gelockte Haare mit anrasierten Seiten und bekleidet mit einer roten Jacke und einer Röhrenjeans. Zu den anderen beiden Personen liegt keine Beschreibung vor.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Rufnummer 0234/ 9 09 81 05 (-44 41 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.