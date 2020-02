Bochum: Unbekannter wirft Gegenstand auf fahrenden Linienbus

Bochum. Ein Unbekannter hat einen fahrenden Linienbus in Bochum mit einem Gegenstand beworfen. Eine Scheibe wurde beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Wurfattacke auf einen Linienbus der Bogestra sucht die Polizei Zeugen. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr am vergangenen Sonntag gegen 6.50 Uhr ein Busfahrer den Südring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. In Höhe der Rechener Straße bemerkte er einen lauten Knall und bremste das Fahrzeug kurz ab, um das Geschehen einordnen zu können.

Scheibe neben dem Einstieg war beschädigt

Dunkelheit und schlechtes Wetter erschwerten dies jedoch. Der einzig anwesende Fahrgast wurde bei der Bremsung nicht verletzt. Erst beim späteren Halt am Omnibusbahnhof am Bochumer Hauptbahnhof bemerkte der Fahrer, dass eine Scheibe neben dem Fahrzeugeinstieg beschädigt war. Weil sie aus Sicherheitsglas besteht, war sie nicht zersplittert.

Hinweise bitte ans Verkehrskommissariat: 0234/909 5206.