Gerthe/Castrop-Rauxel. Freude an der Anne-Frank-Realschule in Bochum: Das Projekt „Flowers for Future“ zählt zu den Siegern des Schulpreises der Solidarfonds-Stiftung.

Bochum: Umweltprojekt in Gerthe gewinnt NRW-Schulpreis

Die Sieger des Solidarfonds-Schulpreises 2019 stehen fest. Und in Gerthe ist der Jubel besonders groß. Die Anne-Frank-Realschule zählt zu den Gewinnern des landesweiten Wettbewerbs. Ihr Projekt „Flowers for Future“ wird mit 8000 Euro ausgezeichnet.

Seit 2017 verleiht die Solidarfonds-Stiftung NRW ihren mit 35.000 Euro dotierten Stiftungspreis, der das soziale Engagement von Schülern, Lehrern und Eltern würdigt und honoriert. Sämtliche allgemeinbildenden Schulen in NRW können sich mit einem sozialen Projekt bewerben; jede Schulform hat einen Preisträger. Der Gewinner bekommt 12.000 Euro, der Zweitplatzierte 8000 Euro. Die Dritt- bis Fünftplatzierten werden mit jeweils 5.000 Euro belohnt. Das Preisgeld muss für wichtige schulische Anschaffungen verwendet werden. Die Auswahlkommission besteht aus Vertretern des Stiftungsvorstandes, -kuratoriums und weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Schirmherr ist TV-Moderator Florian Silbereisen.

Es gab mehr als 500 Bewerbungen

„Die Resonanz auf unseren Stiftungspreis war mit mehr als 500 Bewerbungen erneut überwältigend. Alle Schulformen haben sich mit anerkennenswerten Projekten beworben“, sagt der Vorstandsvorsitzende Michael Kohlmann. Umso größer ist die Freude bei der Anne-Frank-Realschule, deren Umweltprojekt „Flowers for Future“ den zweiten Platz belegt – getoppt nur von der Hardenstein-Gesamtschule Witten, deren Schüler seit 2015 alte Fahrräder flott machen und an Flüchtlinge verschenken.

Seit dem Frühjahr bepflanzen die Anne-Frank-Realschüler den Gerther Marktplatz. Dabei arbeiten sie mit dem Gerther Treff zusammen. Foto: FFS

Die Garten-AG der Gerther Realschule beherzigt seit diesem Frühjahr das Motto: „Andere machen blau – wir machen grün!“ In Anlehnung an die „Fridays for Future“-Demonstrationen leisten die Schüler ihren Beitrag zum Klimaschutz, indem sie den Gerther Marktplatz bepflanzen. Dabei arbeiten sie mit dem Gerther Treff zusammen. Auch die Bezirksvertretung unterstützt das Projekt, über das Schulleiterin Joan Krebs-Schmid und AG-Lehrer Christoph Wieschus schwärmen: „Viele Schüler protestieren. Das ist gut so. Aber wir machen auch was!“

Info Bewerbungen sind ab sofort möglich Die Solidarfonds-Stiftung wird auch im kommenden Jahr ihren Schulpreis NRW verleihen.

Alle Schulen in Bochum können sich ab sofort mit einem sozialen Projekt bewerben. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Infos gibt es auf www.solidarfonds-nrw.de. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2020.

Preisgeld für eigenen Schulgarten

„Toll, was in Gerthe passiert. Da kann man als Bochumer stolz drauf sein“, lobte Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum, als Laudator bei der Preisverleihung der Solidarfonds-Stiftung in dieser Woche in Castrop-Rauxel.

Mit den 8000 Euro Preisgeld will die Anne-Frank-Realschule einen eigenen Schulgarten anlegen.