Bochum. Wer in Bochum wandert, trifft manchmal auf eine ungewöhnliche Gruppe. Zwei Frauen machen sich oft auf die Socken – in ungewöhnlicher Begleitung.

Bochum: Treffen am Abstellplatz für Draht- und sonstige Esel

Viel los war ja nicht am Samstag auf dem Campus der Ruhr-Uni. Aber einige der wenigen Studenten, Dozenten und Beschäftigten werden sich die Augen gerieben haben. Da war doch direkt neben einem Fahrrad an einem Fahrradständer ein Esel angebunden.

„Da Esel vermutlich nicht in die Mensa dürfen, bot sich der Parkplatz neben den Drahteseln geradezu an“, sagt Kerstin Turley, die gemeinsam mit einer Freundin, besagtem Esel Ferdinand und weiteren Eseln von Stiepel aus bei einer Wanderung wieder einmal die Gegend erkundete. „Es gibt kaum etwas Entspannenderes“, sagt Kerstin Turley.

Nette Begegnungen und Erlebnisse

Es ist nicht das erste Mal, dass die ungewöhnliche Wandergruppe sich auf den Weg macht. an. Mal geht es zum Stausee. „Mit der obligatorischen Pommespause am Bootshaus Gibraltar“, sagt Kerstin Turley. Mal geht es zum Weihnachtsmarkt an der Dorfkirche oder durch den Botanischen Garten. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum

Immer gebe es nette Begegnungen und Erlebnisse. „Begeisterte Kinder, interessante Gespräche über die vermeintliche Sturheit dieser liebenswerten Gesellen, Berichte über persönliche Erinnerungen, die Menschen mit Eseln verbinden, es ist ganz unterschiedlich“, so Turley. Am Samstag erst habe die Wandergruppe einen arabischen Studenten getroffen, der inmitten der Betonwüste des Campus‘ davon erzählte, dass er mit Eseln aufgewachsen sei. „Das war wirklich sehr anrührend“, sagt Kerstin Turley.