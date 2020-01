Bochum: Tierpark stellt neuen Besucherrekord auf

Bochum. Schon wieder ein Besucherrekord im Tierpark Bochum: 332.000 Menschen kamen im Jahr 2019. Auch die Zooschule war sehr erfolgreich.

Der Tierpark Bochum hat im vergangenen Jahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Insgesamt kamen rund 345.200 Menschen. Damit wurde der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2018 -- 332.000 Besucher -- übertroffen.

Geht als langjähriger Prokurist und stellvertretender Zoodirektor in den Ruhestand: Dr. Wilfried Werner. Hier mit Luchs-Zwillingen, die 2002 geboren waren. Foto: Tierpark

Ebenso erfolgreich war das vorige Jahr für die tierparkeigene Zooschule, die mehr als 23.000 Kinder und Erwachsene betreuen durfte -- plus 5,26 Prozent.

Der Jahreswechsel brachte auch eine Umstrukturierung der Geschäftsführung mit sich. Nach 19 Jahren Dienstzeit geht der bisherige stellvertretende Zoodirektor und Prokurist Dr. Wilfried Werner die Zoowelt in den Ruhestand.

Wilfried Werner verbrachte halbes Berufsleben im Tierpark Bochum

Der promovierte Biologe nimmt den Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Mein halbes Berufsleben lang war der Tierpark für mich wie ein zweites Zuhause – zu sehr ist man doch mit diesem besonderen Arbeitsplatz verbunden. Viele schöne (Tier-) Erlebnisse, wie etwa die Geburt von Luchszwillingen im Jahr 2002 oder die Eröffnung der Nordseewelten im Jahr 2006 werden mir besonders in Erinnerung bleiben. Es macht mich außerdem sehr stolz, dass ich den großartigen Entwicklungs- und Modernisierungsschub des Tierparks in den letzten Jahren begleiten und mitverantworten durfte.“

Zoodirektor Ralf Slabik: „Wer so viele Jahre erfolgreich Seite an Seite arbeitet, den verbindet nicht nur ein gutes Arbeits-, sondern ein enges Vertrauensverhältnis. Gemeinsam konnten Wilfried Werner und ich ein engagiertes und dynamisches Team zusammenstellen, dass den Tierpark zu einem modernen Tierbetrieb, einem beliebten Bildungs- und Lernort sowie einem attraktiven Ausflugsziel in Bochum und der Region gemacht hat.

3645 Tiere leben im Tierpark Bochum, mehr als die Hälfte unter Wasser

Kerstin Schulze, neue stellvertretende Leiterin des Tierparks Bochum. Foto: Tierpark

Werners Stelle übernimmt Kerstin Schulze, die seit 2012 die Leitung der zoo- und museumspädagogischen Abteilung innehatte. „Ich freue mich, die Weiterentwicklung des Tierparks in all seinen Aufgabenbereichen voranzutreiben“, so die Diplom-Biologin.

Derzeit leben im Tierpark + Fossilium Bochum insgesamt 3645 Tiere in 331 Arten. Mehr als die Hälfte aller tierischen Bewohner lebt unter Wasser.

Im Frühjahr wird der Tierpark die neuen „Asienwelten“ eröffnen: mit asiatischen Zwergottern, Stachelschweinen, Schlankloris, Binturongs, Sugar Glider und Beos.

