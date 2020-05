Bochum: Tierpark freut sich über prächtigen Vogelnachwuchs

Bochum Die Vogelwelt im Tierpark Bochum hat sich vergrößert. Sowohl die Maskenkiebitze als auch die Keas haben Nachwuchs bekommen.

Die Masken-Kiebitze in der Australienvoliere im Tierpark Bochum haben erstmals Nachwuchs bekommen.

„Für uns ist dieser Zuchterfolg wirklich eine große Freude. Er zeigt, dass sich die Tiere in ihrer großzügigen Anlage wirklich gut eingelebt haben, denn dass eine Naturbrut beim ersten Versuch gelingt, ist keine Selbstverständlichkeit“, berichtet Jens Stirnberg, Abteilungsleiter der Zoologie im Bochumer Tierpark.

Zu Beginn der Brutsaison errichtete das Kiebitzweibchen ihr Nest als gut getarnte Mulde im Boden und polsterte es mit Pflanzenmaterial aus. Nach knapp einem Monat schlüpften drei kleine Kiebitze aus ihren Eiern.

Tierpfleger müssen sich in der Voliere in Acht nehmen

Die Vogeleltern verteidigen ihre Küken lautstark und greifen potentielle Angreifer im Flug an, so dass sich selbst die Zootierpfleger bei ihren routinemäßigen Kontrollen in Acht nehmen müssen.

Auch die neuseeländischen Keas nebenan freuen sich über Familienzuwachs. Die Papageien haben bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig erfolgreich Nachwuchs großgezogen. Am 25. März schlüpfte das Kea-Küken aus seinem Ei. Der Bestand der wildlebenden Keas in den Alpen Neuseelands ist in den vergangenen Jahrzehnten gefährlich zurückgegangen.