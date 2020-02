Bochum. Am Prinz-Regent-Theater in Bochum feiert „Meisterklasse“ Premiere. In dem Stück geht es um die als schwierig geltende Primadonna Maria Callas.

Bochum: Theaterabend widmet sich der Diva Maria Callas

„Meisterklasse“ heißt die nächste Premiere am Prinz-Regent-Theater in Bochum. In dem Stück von Terrence McNally geht es um die Opern-Diva Maria Callas. Regie führt Hans Dreher.

Das 1995 entstandene Stück präsentiert drei Unterrichtsstunden an der Juilliard School in New York, die von der Sängerin und Gesangslehrerin Maria Callas gehalten werden. Callas (1923-1977) gilt als die wahrscheinlich berühmteste Opernsängerin der Neuzeit und begann nach ihrer Theaterkarriere 1971 Meisterklassen zu unterrichten. Die Proben fanden stets vor Publikum statt.

Eine Stunde Spielzeit plus Pause

Die Aufführung greift Geschehnisse auf, die so tatsächlich stattgefunden haben könnten. Denn Maria Callas war „nicht ohne“: In den drei Stunden, die das Stück präsentiert, kommandiert und triezt die Primadonna ihre Schüler, statt sie die Kunst des Gesanges zu lehren. „Dabei schadet sie ihnen eher, als dass sie ihnen hilft“, so Regisseur Hans Dreher, der, wie er sagt, McNallys Stück schon seit Studienzeiten liebt. Obschon er selbst gar kein Opern-Fan ist. „Meisterklasse“ ist Drehers erste Inszenierung in 14 Jahren, in der es eine Pause gibt. So dauern beide Teile jeweils etwa eine Stunde.

Hella-Birgit Mascus in der Rolle der Maria Callas ist für Dreher eine Wunschbesetzung. Zuletzt wirkte die Bochumer Schauspielerin in der Produktion „Orest“ 2014 am Prinz-Regent-Theater mit. Eine besondere Verantwortung trägt Stefanie Linnenberg, die ihr Debüt am PRT gibt und sowohl die zwei Sopran-Schülerinnen als auch den Tenor-Schüler in den Unterrichtsstunden der Callas’ spielt. „Eine immense Doppelbelastung in der schauspielerischen und der gesanglichen Leistung“, so Dreher.

Schwerpunkt ist das Schauspiel, nicht der Gesang

Chrisoph Iacono mimt den Pianist Manny Weinstock, der die Proben live am Klavier begleitet. Neben Live-Gesangsbeiträgen kommen auch Original-Einspielungen von Maria Callas zum Einsatz. Hans Dreher sieht die Aufführung aber nicht in erster Linie als großen Belcanto-Abend: „Mein Schwerpunkt ist das Schauspiel, nicht der Opern-Gesang.“

Karten & Termine:

Für die Premiere am Samstag (8.2.) um 19.30 Uhr im Prinz-Regent-Theater, Prinz-Regent-Straße 50-60, gibt es noch Restkarten. Weitere Aufführungen am 9., 14., 29. Februar sowie am 27., 28., 29. März und 5. April. VVK (16/erm. 8 Euro) unter 0234 77 11 17.

Mehr Nachrichten aus Bochum finden Sie hier: