Bochum: Theater Rottstraße zeigt dem Coronavirus die Zähne

Eine Szene aus dem Stück "Howie the Rookie" mit Ansgar Sauren, das am Samstag im Theater Rottstraße 5 in Bochum zu sehen ist.

Bochum. Nach der erfolgreichen Wiedereröffnung steht am Samstag die nächste Vorstellung an. "Howie the Rookie" erzählt von einer verhängnisvollen Nacht.

Die Wiedereröffnung ist geglückt: Am vergangenen Wochenende meldete sich das Theater Rottstraße 5 aus der Corona-Zwangspause zurück. Zwar gelten auch hier derzeit strenge Hygiene-Vorschriften, die u.a. das Tragen von Atemschutzmasken während der gesamten Aufführungen beinhaltet. Doch die Theatermacher sind mit dem Zuspruch des Publikums dennoch hoch zufrieden: "Unser Test-Opening war ein großer Erfolg", heißt es aus dem Theater. Die nächsten Vorstellungen sind bereits geplant.

So wird am Samstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr das Stück "Howie the Rookie" an der Rottstraße gezeigt. In zwei großartigen Monologen, gespielt von Maximilian Strestik und Ansgar Sauren, erzählt der Autor Mark O'Rowe darin mit viel Witz und schwarzem Humor von der Perspektivlosigkeit der heranwachsenden Generation – ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Eine verhängnisvolle Nacht endet für Howie und Rookie in einem Albtraum...

Stummfilm wird musikalisch begleitet

Auch am letzten Wochenende im Juni soll an der Rottstraße 5 Theater gespielt werden. "Der Traum eines lächerlichen Menschen" wird am Freitag, 26. Juni, gezeigt. Es folgt "Interzone Perceptible" mit dem Stummfilm "Geheimnisse einer Seele" am Sonntag, 28. Juni. Beginn: jeweils 19.30 Uhr.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Es gibt keine Karten an der Abendkasse. Einlass nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer. Ein transparenter PVC-Vorhang trennt die Bühne von den Zuschauern im Saal. Karten (14, erm. 7 Euro) unter karten@rottstr.de.

