Bochum. Im Theater Rottstraße 5 in Bochum kommt „Die Straße“ von Cormac McCarthy auf die Bühne. Vater und Tochter irren durch eine apokalyptische Welt.

Bochum: Theater Rottstraße 5 zeigt Bühnendrama „Die Straße“

„Wohin gehen wir?“ fragt das Mädchen. „Nach Süden, immer nach Süden“, antwortet der Vater. Dieser Dialog in dem Stück „Die Straße“ nach dem dystopischen Roman von Cormac McCarthy ist bezeichnend für die hoffnungslose Reise der beiden Protagonisten.

Die Bühne in Bochum ist überzogen mit Asche

Das Team um Regisseur Daniel Kunze zeigt am Theater Rottstraße 5 nun den Bestseller, für den der Schriftsteller 2007 den Pulitzer-Preis erhielt, als Theaterabend.

Auf der Bühne stehen lange Regale, in denen Dinge liegen, die man zum Überleben braucht. Konservendosen, eine Flasche, mit der sich Wasser filtern lässt, Utensilien zum Feuer machen, ein Zelt. Der Vater und seine Tochter (im Roman ist es ein Junge) haben nur noch das Nötigste in einer apokalyptischen Welt, die überzogen ist mit Asche. Und so ziehen sie die Straße entlang, immer weiter nach Süden, weil sie hoffen, dort Wärme zu finden.

Thomas Kaschel spielt den Vater als von Sorge und Krankheit zerrütteten Menschen, der mit letzter Kraft versucht, seine Tochter zu schützen. Eine Entdeckung ist Emily Lück als Tochter. Beeindruckendes Talent und maximale Spielfreude zeichnen diese junge Darstellerin aus.

Ein gelungen beklemmender Abend

Ein gelungen beklemmender Abend. Einzig die komischen Survival-Einlagen passen allerdings nicht und wirken gewollt.

