Mit mehreren Kilo Drogen in der Tasche wurde ein 19-Jährige in Bochum bei der Durchreise aus Holland von der Polizei festgenommen. Der junge Mann aus Süddeutschland sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Bochum. Ein 19-Jähriger fuhr mit Drogen im Gepäck von Holland nach Bochum. Vom Hauptbahnhof wollte er weiter nach Süddeutschland. Die Polizei packte ihn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Taxifahrgast schmuggelt kiloweise Drogen aus Holland

Mit drei Kilo Amphetamin, einem Kilo Marihuana und 100 Gramm Kokain hat sich ein 19-Jähriger im Taxi auf dem Weg vom niederländischen Enschede nach Bochum gemacht. Vom Hauptbahnhof wollte der junge Mann weiter in Richtung seines Wohnortes reisen. Doch bevor die Reise weiter ging, packte ihn die Polizei, teilen die Beamten mit. Der Verdächtige sitzt nun in U-Haft.

Am 28. Dezember (Samstag), gegen 20 Uhr, hielten Zivilpolizisten der Bochumer Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Westring in Bochum ein holländisches Taxi an. Der Fahrer habe den Beamten mitgeteilt, dass er seinen Fahrgast (19) am Enscheder Bahnhof aufgenommen habe und von dort nach Bochum gefahren sei.

Polizei Bochum überprüft 19-Jährigen und findet kiloweise Drogen

Da der Heranwachsende bei der Überprüfung sichtlich nervös gewirkt habe und nach Einschätzungen der Polizei unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, überprüften die Beamten den Koffer des Reisenden. Sie entdeckten circa drei Kilo Amphetamin, ein Kilo Marihuana sowie 100 Gramm Kokain –alles luftdicht verschweißt in Plastiktüten.

Auf Antrag der Bochumer Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährigen bei Gericht vorgeführt. Hier ordnete ein Richter die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen des Bochumer Fachkommissariats für Rauschgiftdelikte dauern an. Der Tatvorwurf lautet: Illegale Einfuhr in nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln.

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.