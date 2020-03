Bochum: Täter mit Waffe raubt Supermarkt in Wattenscheid aus

Der Kaufland-Supermarkt in Wattenscheid ist überfallen worden. Ein Täter bedrohte eine Kassiererin in einem Büro.

Bochum-Wattenscheid. Mit einer Pistole hat ein Räuber den „Kaufland“ in Wattenscheid überfallen. Mit einer vierstelligen Summe flüchtete er. Verletzt wurde keiner.

Ein unbekannter Räuber hat eine Kassiererin von „Kaufland“ im Gertrudis-Center Wattenscheid („Alter Markt“) überfallen. Er erbeutete eine vierstellige Bargeldsumme. Äußerlich verletzt wurde niemand.

Laut Polizei ging die 56-Jährige am Samstag kurz vor 19 Uhr mit ihrem Kasseneinsatz in die Büroräume. Nachdem sie die Zugangstür öffnete, wurde sie plötzlich von hinten von dem Unbekannten in den Raum gedrängt. Mit einer Pistole in der Hand bedrohte der Mann die Frau sowie zwei weitere Mitarbeiterinnen (26, 58) und forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen.

Räuber ging nach der Tat mit ganz normalem Tempo aus dem Supermarkt

Mit dem Geld des Kasseneinsatzes, welches er in einem mitgeführten Jutebeutel verstaute, flüchtete er. Normalen Schrittes ging er an der Kassenzone sowie an der Informationstheke entlang und verschwand in Richtung Ausgang. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Täterbeschreibung der Kripo: augenscheinlich „Südländer“, circa 35 Jahre, circa 1,65 Meter groß, Drei-Tage-Bart, dunkle Bomberjacke, schwarze Hose, dunkle Schuhe, blaue Kappe. Hinweise bitte an die Kripo: 0234/909 4135 oder -4441.