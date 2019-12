Bochum. Der Blue Square in Bochum wird für Studierende zur Bühne. In humorvollen Slams geht es um DNA-Barcoding, Bestäubung und Stressfaktoren.

Bochum: Studierende vermitteln Wissen in Slams humorvoll

Komplexe Wissenschaft in fünf Minuten erklären: Beim Science-Slam im Blue Square Bochum mussten Studierende mal eine ganz andere Prüfung bestehen.

„Wenn ich einen Kaktus vor euch stelle, wird er – anders als ich – keinen Stress empfinden. Ich jedoch bin das perfekte Anschauungsobjekt für menschlichen Stress: Zittrige Stimme und rot im Gesicht“, gibt Hannah Stappert zu und hat damit die Sympathie des Publikums schon gewonnen.

Science Slam in Bochum: Warum trocken, wenn es humorvoll geht?

„Der Baum hier empfindet gerade biotischen Stress, andere Lebewesen sind erkennbar beteiligt“, sagt die Studentin der Biodiversität und lässt auf der Leinwand hinter ihr das Bild eines Baumes, auf dem mehrere Ziegen klettern und grasen, erscheinen.

Hannah-Marie Stappert vor Professoren und Publikum im Blue Square Bochum. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Was Stappert da macht, nennt sich „Science Slam“ – in Anlehnung an den klassichen „Poetry Slam“. Um Anderen den Unterschied zwischen menschlichen und pflanzlichen Stressfaktoren zu vermitteln, könnte sie auch ein Buch empfehlen, eine klassische Vorlesung halten oder ein Erklärvideo zeigen. Aber warum trocken, wenn es auch humorvoll geht?

Beim Masterstudiengang Biodiversität, einer Kooperation aus Ruhr-Universität und Universität Duisburg-Essen, gehört das für 18 Studierende sogar zum Pflichtprogramm. „Im ersten Semester muss jeder slammen, das ist eine Prüfungsleistung“, erklärt Philipp Resen.

Mit Mythen aufräumen – am Beispiel der Hummel

Das Konzept ist denkbar einfach: In 300 Sekunden soll einem wissenschaftlich nicht vorgeprägten Publikum ein wissenschaftliches Thema nähergebracht werden – einfach und humorvoll. Das Publikum im Blue Square, einem Veranstaltungsort der Ruhr-Universität in der Innenstadt, darf einfach lernen und lachen. Professoren aber sitzen zusätzlich mit kritischem Blick und Prüfbögen im Publikum.

Bochum Ruhr-Universität nutzt Blue Square für Vorträge und Events Der „Science Slam“ des Masterstudiengangs Biodiversität findet einmal jährlich statt und wird bereits seit sieben Jahren veranstaltet. Das Blue Square befindet sich an der Kortumstraße 90. Es ist ein Standort der Ruhr-Universität Bochum und wird für Vorträge, Events und Kurse genutzt. Am 19. Dezember um 18 Uhr erzählt ein Vortrag beispielsweise von Forschungsreisen in die Karibik und ins australische Riff, am 20.12 geht es um 18 Uhr in einem Vortrag darum, wie das Medium Film den Autor Thomas Mann beeinflusste.

„Wissenschaftskommunikation wird immer wichtiger, weil viele Menschen Vertrauen verlieren“, so Resen. So räumt Karolin Wüppenhorst gleich mit zwei Mythen auf: Hummeln können angeblich nicht fliegen und würden beißen.

„Too fat to fly stimmt gar nicht“, stellt die Studentin klar und zeigt, wie die Insekten in Achter-Bewegungen kleine Tornados entstehen lassen. Mit taxonomischen Methoden zur Artenbestimmung, die mit der Abfolge der Basenpaare einer DNA-Sequenz arbeiten, kann das Publikum nicht viel anfangen.

Wohl aber mit dem schwedischen Möbelhaus Ikea, in dem jeder Tisch einen anderen Barcode hat. „So funktioniert das Prinzip des DNA-Barcodings ebenfalls“, erklärt Marie Werner.

Kurzvorträge gewähren Einblicke in den Forschungsalltag

Warum der Vergleich von „Bienchen und Blümchen“ in der Aufklärungsarbeit jedoch gewaltig hinkt, thematisiert Veronika Rohn in ihrem Slam. „Wenn man Wissen so vermittelt bekommt, kann man es sich viel besser merken“, sagt Tobias Rapio, der als einer von mehr als hundert Besuchern ins Blue Square gekommen ist.

„Die Einblicke in den Forschungsalltag sind wirklich spannend“, findet Lisa Wolany, die selbst über Elefanten und Klimaschutz slammt.

„Wir üben außerdem das Vortragen“, sagt Victoria Bartholomai. Zur Vorbereitung ihres Slams über Ohrenwachstum im Alter hat sie etwa zwei Wochen gebraucht. „Ich habe mich bei der Themenwahl vom Ig-Nobelpreis inspirieren lassen. Er ehrt wissenschaftliche Leistungen, die Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen“, erklärt die Studentin.