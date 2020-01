Bochum: Straßen-NRW fällt Bäume an Autobahnausfahrt

Die Anschlussstelle Querenburg an der A43 in Bochum.

Wegen Baumfällarbeiten wird eine Ausfahrt der A 43 in Bochum in Bochum gesperrt. Der Gehölzbestand wird drei Tage lang durchforstet.

BochumWegen Baumfällarbeiten müssen Kraftfahrer auf der A 43 in Bochum drei Tage lang Behinderungen in Kauf nehmen.

Wie Straßen-NRW mitteilt, werden in der Ausfahrt Bochum-Querenburg in Fahrtrichtung Recklinghausen Gehölzpflegearbeiten erledigt werden. Dafür wird die Ausfahrt am Mittwoch (29.) und Donnerstag (30.) jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie am Freitag (31.) von 9 bis 12 Uhr gesperrt.

Nicht mehr standsichere Bäume werden abgesägt

Umleitungen werden eingerichtet. Laut Straßen-NRW wird der Gehölzbestand durchforstet. Außerdem würden zu alte, kranke und nicht mehr standsichere Bäume entfernt.

Rettungsfahrzeuge im Einsatz können die Anschlussstelle nutzen.