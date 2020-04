Bochum: Star-DJ ATB spielt Corona-Benefiz im Planetarium

Star-DJ André Tanneberger alias ATB legt am Samstag, 25. April, in Bochum im Planetarium auf und unterstützt damit die Aktion "Kunst Nothilfe Bochum".

Bochum Ein Charity-Live-Stream von ATB und Planetarium wird im Internet übertragen. Spenden kommen Bochumer Künstlerinnen und Künstlern zu Gute.

Corona macht’s möglich: Exklusiv bieten das Planetarium Bochum und die internationale DJ-Größe ATB am Samstag, 25. April, um 21 Uhr ein Konzert im Rahmen der Aktivitäten von „Planetarium@home“ an.

Zu sehen und zu hören

Es ist sowohl über die Social Media-Kanäle des Bochum/Wittener DJ-Künstlers als auch über die Website des Planetariums zu sehen und zu hören. Zudem können im Rahmen der Aktion freiwillige Spenden geleistet werden, die nur einem einzigen Zweck dienen: Lokale Künstlerinnen und Künstler, die durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht und in große Not geraten sind, werden monetär unterstützt. Um dieses Event möglich zu machen, verzichtet ATB komplett auf eine Gage.

Abwechslung in Zeiten von Corona

ATB alias André Tanneberger spielt seinen Planetariums-Set zu Live-Visuals als 360-Grad-Kuppelprojektion, die mit einem aufwändigen Kamera-Setup realisiert wird. Der Stream soll für Abwechslung in Corona-Zeiten sorgen und dabei noch Spenden für die Bochumer Kunstszene generieren.

Spenden gehen ohne Abzug weiter

Entsprechend werden die Gelder, die online an den Freundeskreis des Planetariums gespendet werden können, gebündelt und ohne jeden Abzug an die neu gegründete Kunst Nothilfe Bochum gehen. Diese Initiative unterstützt auf Spendenbasis Bochumer Kunst- und Kulturschaffende mit bis zu 1000 Euro Soforthilfe.

