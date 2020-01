Bochum: Stadtverwaltung lässt weitere 100 Bäume fällen

Die Stadtverwaltung Bochum lässt in diesem Winterhalbjahr noch öfter als ursprünglich geplant die Motorsäge an. Nach der Ankündigung im Herbst, 180 kranke bzw. instabile Bäume im Stadtgebiet entfernen zu müssen, gab es inzwischen weitere Kontrollen, die die Fäll-Liste noch einmal um 100 Bäume länger werden lassen.

Stadt Bochum lässt weitere 100 kranke Bäume fällen

Marcus Kamplade vom Umwelt- und Grünflächenamt besucht zurzeit die politischen Gremien, um über die bevorstehenden Fällungen zu informieren und auch die Gründe zu erklären. In der Bezirksvertretung Süd nannte er am Dienstagnachmittag drei Beispiele aus dem Stadtbezirk. Etwa die drei schwedischen Mehlbeeren auf dem Friedhof in Wiemelhausen, die nur noch wenig Laub tragen und eine verfärbte Rinde haben. „Sie sterben ab, sind nicht mehr zu retten.“ Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit müssten sie gefällt werden.

Ebenso verhält es sich mit zahlreichen Pappeln auf dem Gelände der Erich-Kästner-Gesamtschule in Querenburg. „Sie haben Pilzbefall.“ Kleinere Bäume nahe des Schulgebäudes, vor nicht einmal zehn Jahren gepflanzt, weisen Stammfäule auf. „Manche haben auch einen Sonnenbrand bekommen“, erklärt Kamplade. Auch auf dem Friedhof in Stiepel habe man bei weiteren Kontrollgängen vier Bäume entdeckt, die „nahezu abgestorben sind“.

250.000 Bäume befinden sich auf städtischen Grundstücken

Die Stadt sei verpflichtet, so Kamplade, im Rahmen der Grünflächenpflege in Park- und Grünanlagen, auf städtischen Friedhöfen, Forstflächen, öffentlichen Kinderspielplätzen, an öffentlichen Gebäuden, im Straßenbegleitgrün und auf unbebauten städtischen Liegenschaften schadhafte Bäume und Teile von ihnen zu beseitigen, wenn diese nicht mehr stand- oder bruchsicher sind und damit die Verkehrssicherung gefährden.

Nach Möglichkeit werden Bäume natürlich erhalten. So wurden im vergangenen Jahr nach Angaben der Stadt an rund 15.000 Bäumen baumpflegerische Maßnahmen wie Kronenschnitt und Totholzentfernung durchgeführt. Die erforderlichen Baumpflegemaßnahmen werden entsprechend der Erkenntnisse der Baumkontrollen kontinuierlich abgearbeitet.

Stadt Bochum will 600 neue Bäume pflanzen

Insgesamt rund 250.000 Bäume befinden sich auf städtischen Grundstücken. Wälder sind nicht mit eingerechnet. „Sie werden extra aufgeführt, da geht es nach Fläche“, erklärt Marcus Kamplade. Damit der kommunale Baumbestand nicht schwindet, sind für dieses Jahr im Rahmen des Stadtbaumkonzeptes 600 neue Baumpflanzungen im Stadtgebiet geplant.