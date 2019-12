Bochum: Stadtumbau Westend endet mit Straßenausbau

Bochum-Goldhamme. Als letzte Maßnahme im Stadtumbau in Bochum-Goldhamme wird die Vereinsstraße neu gestaltet. Dazu werden viele Bäume gefällt und neue angepflanzt.

Der Stadtumbau Westend ist beendet. Der Ortsteil Goldhamme ging mit neuerlichen Fördermitteln in die Verlängerung, weil dort städtebauliche und soziale Veränderungen zunächst auf keinen fruchtbaren Boden fielen. Doch nun ist auch dort Schluss – wenn auch nicht so ganz. Denn noch stehen Straßenumbauten an. Der letzte betrifft die Vereinsstraße.