Bochum: Stadt sucht Helfer für die Kommunalwahl im September

Für die Kommunalwahl in Bochum am 13. September sucht die Stadt rund 3000 Ehrenamtler.

Bochum. Für die Kommunalwahl am 13. September sucht die Stadt Bochum Wahlhelfer. Insgesamt werden rund 3000 Ehrenamtler für den Wahlsonntag benötigt.

In ganz Nordrhein-Westfalen finden am Sonntag, 13. September, Kommunalwahlen statt. In Bochum werden der Rat der Stadt, die Bezirksvertretungen und die Vertretung des Regionalverbandes Ruhr neu gewählt. Dazu kommen die Oberbürgermeister-Wahl und die Wahl des Integrationsgremiums. Die Stadt sucht nun Wahlhelfer.

Mehr als 290.000 Wahlberechtigte sind aufgefordert, sich an den Wahlen zu beteiligen. Damit die Wahlen in den Wahllokalen und im Briefwahlzentrum reibungslos ablaufen können, benötigt das Wahlbüro der Stadt Bochum fast 3000 ehrenamtliche Wahlhelfer. Neben den städtischen Bediensteten und Mitarbeitern anderer Behörden wird auch die Mithilfe der Bürger benötigt.

Wahlhelfer in Bochum: 30 bis 60 Euro Erfrischungsgeld

Für ein ehrenamtliches Engagement zahlt die Stadt Bochum, je nach Aufgabe im Wahlvorstand, aktuell ein Erfrischungsgeld zwischen 30 und 60 Euro. Sollte am 13. September noch keine Oberbürgermeisterin oder kein Oberbürgermeister mit mehr als 50 Prozent der abgegebenen, gültigen Stimmen gewählt worden sein, findet am Sonntag, 27. September, eine Stichwahl statt.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Bochum. Hier ist auch eine verbindliche Online-Anmeldung möglich. Für Fragen stehen die Mitarbeiter des Wahlbüros unter Tel. 0234 / 910-50 46 oder per E-Mail unter wahlhelferteam@bochum.de zur Verfügung.