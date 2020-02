Bochum-Günnigfeld. Maler renovieren in Kooperation mit der Initiative „Kinderaugen“ ein Kinderzimmer. Selbst finanzieren konnte die Familie den Neuanstrich nicht.

Bochum: Spenden machen Kinderzimmer-Renovierung möglich

Sylvana steckt irgendwo zwischen Aufregung und Staunen: Das Zimmer der Fünfjährigen in Wattenscheid ist nicht wiederzuerkennen. Keine Spur mehr vom wirren Spielteppich-Boden, und auch die Wände, an denen noch vor ein paar Tagen kaputte blaue Tapeten hingen, sind nun angenehm weiß und fliederfarben. Ein echter Blickfang ist das neue Wandbild, auf dem zwei Pokémon und Sylvanas Name zu sehen sind. Ihre Eltern hat das keinen Cent gekostet, denn die Maler Oliver Hacker, Olaf Kostrzewa und Michael Gonschorek haben das Zimmer unterstützt durch Spenden und die Hobbykünstlerin Alina-Maria Musat auf Vordermann gebracht.

Maler wollten eine wohltätige Weihnachtsaktion auf die Beine stellen

Die Maler hatten sich überlegt, als Weihnachtsaktion das Zimmer eines bedürftigen Kindes zu renovieren. „Wir versuchen, jedes Jahr um Weihnachten herum für den guten Zweck zu spenden.“ Durch Olaf Kostrzewas Facebook-Post ist Yvonne Schröders auf das Vorhaben aufmerksam geworden. Ihre Initiative Kinderaugen setzt sich für Kinder aus finanziell schwachen Familien ein, kurz vor Weihnachten hat sie etwa eine Geschenkeaktion im Ruhr-Park organisiert.

Die Maler Olaf Kostrzewa, links, und Oliver Hacker legten jetzt letzte Hand an. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Sie holt Sylvana und ihre Eltern schließlich ins Boot, die sich genau wie ihre Tochter über das schöne Zimmer freuen. Mutter Katharina Czesla ist überwältigt von dem Aufwand, den alle Beteiligten betrieben haben: „Um das Wandgemälde in einem Rutsch fertig zu malen, ist Alina-Maria bis Mitternacht geblieben“ – und das, obwohl nur wenige Stunden später ihre Frühschicht begonnen hat.

Initiative „Kinderaugen“ fungiert als Mittlerin zwischen Hilfsbereiten

Eine Selbstverständlichkeit für die 30-Jährige: „Ich bin vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen und weiß, wie es ist, in schwierigen Verhältnissen zu leben“, erzählt die gebürtige Rumänin. „Ich finde es toll, Kindern eine Freude zu machen. Dafür nehme ich wenig Schlaf gerne in Kauf.“ Sie greift Yvonne Schröders auch bei anderen Aktionen ihrer Initiative unter die Arme.

Wattenscheid Initiative „Kinderaugen“ Die Initiative ist an den Langendreerer Verein Lebensarchitekten angebunden. Sie kümmert sich insbesondere um Kinder, die durch Armut und gesellschaftliche Stigmatisierung in schwierigen Lebenslagen groß werden. Hierbei leistet sie materielle und auch soziale Unterstützung. Wer direkt helfen möchte, kann spenden an: Lebensarchitekten e.V., IBAN: DE11 4306 0129 0349 4579 92, Verwendungszweck/Stichwort: Kinderaugen

„Ich bin echt stolz darauf, dass die Kooperation so gut lief und dass wir es geschafft haben, Sylvana glücklich zu machen“, sagt diese wiederum. Ihre Initiative lebt schließlich davon, unterstützt zu werden durch Spenden und auch durch Zusammenarbeiten wie diese. Die gesamte Renovierung kostet etwa 1000 Euro – getragen wird das durch Spenden von Privatleuten und den Malerbetrieben. Olaf Kostrzewa arbeitet bei Vietschi-Farben, die etwa die Wandfarbe gespendet haben.

Zimmergestaltung ist eine Überraschung für Sylvana

Die Zimmergestaltung war eine Überraschung für Sylvana. „Wir haben uns den Raum vorher angeschaut und mit den Eltern Rücksprache gehalten, was ihr gefällt“, sagt Oliver Hacker. Innerhalb von nur zweieinhalb Tagen hat die Renovierung stattgefunden. „Das ist schließlich unser täglich Brot.“ Den Zeitraum hat Sylvana bei ihren Großeltern verbracht. Jetzt heißt es, Möbel und Spielzeug wieder einzuräumen: „Sylvana hat vor Kurzem ein neues Bett bekommen und für einen Kleiderschrank haben wir uns Geld geliehen“, sagt ihre Mutter.