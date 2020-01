Bochum: Ska-Band The Busters zeigt klare Kante gegen Rechts

Mit gleich zwei Sängern und zwei Schlagzeugern wartete die Band „The Busters“ auf und brachte das Publikum im Bahnhof Langendreer Bochum zum Tanzen. Für zumeist schnelle Ska-Songs, aber auch mal ganz zurückgelehnte Rocksteady-Nummern sind die Busters bekannt – und sie konnten im Kulturbahnhof damit einen ganzen Abend füllen.

Klare Kante gegen Rechts zeigten die Musiker im Bahnhof :„Ska against racism“, stand auf dem Banner auf der Bühne. Politische Botschaften erklangen auch in den Titeln „World gone mad“ und „32 again“, und mit „Keep the promise“ forderte die Band zu mehr Verbindlichkeit etwa bei Klima-Gipfeln auf.

Das gute alte Ska-Rezept funktioniert einwandfrei

So viel Engagement kam gut an unter den tanzfreudigen Ska-Fans im Bahnhof Langendreer. Gut möglich, dass die Ska-Fangemeinde sogar die am besten gelaunte unter den Rockern ist. Eine schmissige Brass-Sektion und ein fast hüpfender Off-Beat – das gute alte Ska-Rezept garnierten die Busters ab und zu mit Hammond-Sound oder mit Honkey-Tonk-Piano.

Ein gelegentliches Posaunen- und Schlagzeug-Battle heizte der tanzenden Meute ein. Zurück zu den Wurzeln ging es mit „Nobody fools Big Mama“, eine Definition des Ska lieferte die Band, und Sänger Richie erinnerte sich sogar an seine erste Berührung mit dem Genre, genauer gesagt an alte Kassettenbänder mit Musik von dem altehrwürdigen „Two-Tone“-Label.

„Das Band war so ausgeleiert, ich musste es mit einem Filzstift wieder aufrollen“, so der Sänger. Das Konzert der „All for one“-Tour der Busters punktete mit optimistischem und auch mal punkigem Bandsound – und absolut auf den Punkt gebrachten Songs.