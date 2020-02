Bochum. Für Singles in Bochum ist sie die Herz-Dame: Hildegard Schulte richtet Partys und Treffen für Alleinstehende aus – jetzt auch in Wohnzimmern.

Mannomann, was für eine Frau: Auf der Suche nach einer neuen Liebe ist Hildegard Schulte in Bochum die Herz-Dame. Als freiberufliche Event-Managerin führt sie seit acht Jahren Singles zusammen, die sich nicht nur nach einem Partner, sondern auch nach Gemeinschaft und Geborgenheit sehnen. Mit Erfolg: „Knapp zwei Dutzend Paare habe ich schon zusammengebracht“, sagt die Dahlhausenerin.

Radtouren an der Ruhr, Disco-Fox-Tanzkurse im Landgasthaus Wibbecke, Kegeln und Grillabende beim Heinrichsbauer, Stadt- und Drachenboottouren, Tanz in den Mai, Silvesterpartys oder Kanalpartien auf der „Santa Monika“: Vielfältig sind die Aktionen, die Hildegard Schulte im Auftrag der Agentur „Just Dates“ (Köln) im Ruhrgebiet plant und betreut. Zielgruppe: alleinstehende Frauen und Männer ab 45 Jahren. Ein riesiger, ein stetig wachsender Markt, was ein Blick in die aktuelle Stadt-Statistik dokumentiert. In 95.000 Bochumer Wohnungen lebt nur eine Person. Das ist fast jede zweite.

Singles in Bochum: Häufig fehlen die Männer

Jürgen, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist einer von ihnen. Im Sommer 2019 nahm ihn ein Freund zur Bootsparty von „Just Dates“ mit. Seither ist die 63-jährige Frohnatur Stammgast bei Hildes Events. Zur großen Freude der Vorruheständlerin (Alter? „Ü 55!“), die bei ihren Veranstaltungen oft genug einen Männermangel beklagen muss.

Jürgen ist bei der Stange geblieben, schwärmt von den vielen neuen Bekanntschaften und der lockeren Atmosphäre. Klar: „Die Partnersuche spielt natürlich eine Rolle. Jeder weiß ja, dass man solo ist.“ Aber: „Es geht immer ungezwungen zu.“ Was passiert, passiert. Und wenn (wie bislang bei Jürgen) nichts passiert: Auch nicht schlimm. Vielleicht beim nächsten Mal.

Susanne „Susi“ Gierig betreut mit Hildegard Schulte die Veranstaltungen für Singles in Bochum. Foto: HS

Vom Fabrikarbeiter bis zum Professor

Dafür sorgt Hildegard. Mit ansteckender Lebensfreude. Mit der Gabe, komplett unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenzubringen. Und mit Susanne „Susi“ Gierig, die ihr seit den Anfängen bei der Organisation zur Seite steht. Rund 1000 Singles habe sie bisher bespaßt, rechnet Hildegard Schulte vor. „Vom Fabrikarbeiter bis zum Professor ist alles vertreten“, sagt die gelernte Bürokauffrau. Sogar ein Von-und-zu war schon dabei: „ein echter Graf. Das sollte nur niemand wissen.“ Und das sei auch gut so: „In meinen Vorstellungsrunden spielen Beruf und Alter keine Rolle. Es geht nur um den Menschen.“

Von einer Erfolgsquote mag Hildegard Schulte nicht sprechen. Das klingt zu kühl, zu abgeklärt. Sie weiß aber von „mindestens“ 20 Paaren, die sich bei ihr kennen- und liebengelernt haben. Verblüffenderweise hauptsächlich an Silvester. Neues Jahr. Neues Glück?

Mit Wohnzimmerkonzerten für Singles warten Stavre Iliev (li.) und Michael Zwingelberg als Duo „Single Malt – Double Fun“. Foto: Stavre Iliev

Gitarren-Duo musiziert

Ein neues Format sind die Wohnzimmerkonzerte. Das Bochumer Duo „Single Malt – Double Fun“ mit Stavre Iliev (38) und Michael Zwingelberg (60) rücken den Singles dabei mit ihren Gitarren „auf die Bude“, singen Songs von Clapton über Sting bis zu den Stones, mal rockig, mal ruhig. „Die Gastgeber zünden Kerzen an und sorgen für eine ganz besondere Stimmung. Intimer kann ein Konzert kaum sein. Im Durchschnitt sind 30 bis 40 Leute dabei“, sagt Stavre Iliev.

Wem in der Natur das Herz aufgehen will, ist am 22. März willkommen. Beim „Frühlingserwachen im Westpark“ stellt der Historiker Dr. Klemens Heinrich den Singles ab 15 Uhr die Fauna und Flora rund um die Jahrhunderthalle vor. Danach werden Tapas im Restaurant „La Mesa“ aufgetischt.

Jürgen wird mitlaufen und -schlemmen. Vielleicht passiert’s ja diesmal. Hildegard lädt. Die Hoffnung lebt.

