Bochum. Im Zeichen des Weihnachtsfestes steht der Seniorennachmittag am Dienstag (17.) im Bochumer Ruhrcongress. Die Bogestra setzt Sonderbusse ein.

Bochum: Senioren feiern Weihnachten im Ruhrcongress

Der Bochumer Ruhrcongress ist am Dienstag (17.) wieder Schauplatz des Seniorennachmittags. Diesmal steht die Feier am Stadionring ganz im Zeichen des Weihnachtsfestes. Die Bochumer Symphoniker spielen auf. „Genießen Sie einen besinnlichen Nachmittag im vorweihnachtlichen Ambiente“, heißt es in der Einladung der Bochumer Veranstaltungs-GmbH, die die jährlich vier Seniorennachmittage in Bochum als Nachfolgerin des Sozialamtes organisiert.

Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Die Bogestra setzt Sonderbusse ab Hauptbahnhof, Wattenscheid Bahnhof und Langendreer Markt ein. Die Rückfahrt erfolgt ab ca. 18.15 Uhr. Die genauen Zeiten gibt es hier: https://www.ruhrcongress-bochum.de/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/fahrplan-sonderbusse-weihnachten-2019.pdf

Kaffee und Kuchen sind im Preis enthalten

Im Eintrittspreis von 9 Euro sind neben dem Bustransfer ein Stück Kuchen und Kaffee enthalten. Die telefonische Kartenreservierung ist unter 0234/61 03 410 möglich. Auch eine Reservierung per E-Mail ist möglich: senioren@bochum-veranstaltungen.de