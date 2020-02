Bochum: Schüler sorgen für einen nachhaltigen Schulalltag

Auszeichnungen zur „Schule der Zukunft“ durften 17 Schulen aus Bochum und Herne entgegen nehmen, die erfolgreich an der Landeskampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ teilgenommen haben. Gastgeber war die Heinrich-von-Kleist Schule (HvK) in Bochum, die bereits zum zweiten Mal dabei war.

Nachhaltige Schülerfirma wurde präsentiert

Auf der Veranstaltung am 12. Februar gaben die Schüler den Ton an und zeigten mit ihren Projekten, wie ernst es ihnen mit der Nachhaltigkeit ist. Diesem Engagement dankte auch Schulleiter Michael Braß in seiner Eröffnungsrede. „Die Arbeit, die Ihr betreibt, zeigt, wie vielfältig man nachhaltig leben kann“, lobt er seine Schüler. Im Bewusstsein der jungen Generation für die Umweltproblematik habe sich „etwas geändert“. Auch an der Heinrich-von-Kleist-Schule stehen Veränderungen „im Kleinen wie im Großen“ an, so Braß: zukünftig soll eine Photovoltaik-Anlage die Energiebilanz der Schule verbessern. Auch ein Teich und weitere Grünflächen auf dem Schulgelände seien geplant.

„Markt der Möglichkeiten“ bot viele Informationen

Die ausgezeichneten Schulen stellten jeweils ein Projekt auf dem „Markt der Möglichkeiten“ vor.

Schülerinnen und Schüler der Hildegardis-Schule wurden für ihr Projekt mit fair gehandelten Waren ausgezeichnet. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Schüler der Hildegardis-Schule berichteten an ihrem Stand von der eigenen Schülerfirma. Mit dieser verkaufen sie in den Pausen regelmäßig fair gehandelte Schokolade und Chips.

Ihre Lehrer vergessen sie dabei nicht und sorgen für fairen Kaffee im Lehrerzimmer. Den Verkauf und das Lager verwalten sie eigenständig. „Am Ende des Monats machen wir auch die Abrechnung“, erklärt der Achtklässler Leon (14). „Momentan arbeiten wir daran, dass wir Schüler auch die Bestellungen machen“, hat sich die Gruppe zum Ziel gesetzt.

Nähe zur Fridays-for-Future Bewegung

Einen Schritt weiter geht die „Eine Welt-AG“ der Gastgeber-Schule. Auch sie verwaltet einen Kiosk. „Wir beschränken uns jedoch nicht nur auf Lebensmittel“, betont der 16-jährige Schülersprecher Felix, der die Q1 besucht. Gemeinsam mit der Lehrerin Eva Bücker, die die AG unter anderem betreut, beteiligten sich die Schüler am Projekt „Deckel-gegen-Polio“. Durch das Sammeln von Flaschendeckeln an der HvK-Schule konnten weltweit mindestens sechs Kinder gegen Polio geimpft werden.

Gemeinsam besuchten viele Schüler außerdem eine Fridays-for-Future-Demo im vergangenen Jahr. „Die Forderungen der Bewegung sind gerechtfertigt“, urteilt der Schülersprecher. Die „Eine-Welt-AG“ sei mit sieben Jahren jedoch deutlich älter als die Schulstreiks, merkt er an.

