Herne: Feuer in einem Schweinestall – 2500 Ferkel verbrennen

Bei einem Brand in einem Ferkelstall sind am frühen Mittwochabend 2500 Ferkel verbrannt, ein Mitarbeiter wurde schwer verletzt. Das Feuer entstand nach Angaben der Feuerwehr in einer Halle eines Schweineaufzuchtsbetriebs in Herne an der Gerther Straße, nahe der Stadtgrenze zu Bochum, teilt die Feuerwehr Bochum mit.

Der Schwerverletzte sei mit einem Hubschrauber weggebracht worden. Zudem wurde ein verletzter Feuerwehrmann wegen Kreislaufproblemen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam, wegen dem Teile des Stalls einstürzten.

Die Löscharbeiten dauern am Abend weiter an. „Das Gröbste ist gelöscht, aber wir müssen noch an die Peripherie", sagt Andreas Wolter, der Gesamteinsatzleiter der Herner Feuerwehr, „Wir werden bestimmt noch in die Nacht hinein Glutnester gezielt ablöschen."

Die Warn-App Nina hatte vor der Rauchentwicklung durch das Feuer gewarnt. Fenster sollten geschlossen gehalten und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Zeitweise wurden für die Löscharbeiten Straßensperren errichtet. Die Herner Feuerwehr erhielt bei dem Einsatz Unterstützung von der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr aus Bochum.

