Bochum. Für Chaos im Berufsverkehr auf der A 448 sorgte ein schwarzer Hund. Dutzende Autofahrer riefen an. Doch die Polizei konnte das Tier nicht retten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Schäferhund sorgt für Chaos auf Stadt-Autobahn

Für großes Chaos im morgendlichen Berufsverkehr in Bochum sorgte am Mittwochmorgen (8.) ein schwarzer Schäferhund, der mitten auf der Stadtautobahn im Bereich des Nordhausenrings umherlief. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich ab 7.26 Uhr zahlreiche Autofahrer über das Notruftelefon bei der Polizei. Es war noch dunkel. Die Verkehrsteilnehmer versuchten auszuweichen, um das Tier zu retten. Doch vergebens. Der Hund wurde von einem Auto erfasst und schwerst verletzt. Ein Polizist musste das Tier durch einen gezielten Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leiden erlösen.

Immer wieder gesichtet

Was war passiert: Zunächst wurde das Tier in Höhe des Opelrings auf der Stadtautobahn gesichtet. Da die Autofahrer in der Dunkelheit das Tier nur schwer erkennen konnten und Gefahr bestand, entschloss sich die Polizei über den Rundfunk zu einem Warnaufruf. Gleichzeitig wurden mehrere Streifenwagen alarmiert. Das machte Sinn. Denn im morgendlichen Berufsverkehr entwickelte sich in diesem Bereich rasch ein großes Verkehrschaos.

Der Funkverkehr der Polizei gibt die Situation wieder. Immer wieder meldeten sich die Streifenbeamten mit neuen Sichtungen des Tiers. Der Halter des Hundes war zu dieser Zeit offenbar nicht in der Nähe. Jedenfalls versuchten die Beamten das Tier rasch einzufangen. Nach Angaben der Polizei wurde der Schäferhund erneut auf dem Sheffieldring auf der Fahrspur in Richtung Essen gesichtet, zwischendurch sprang der Hund über die Mittelleitplanke, so dass wechselseitig verschiedene Fahrtrichtungen betroffen waren.

Mit Auto zusammengeprallt

Doch trotz aller Bemühungen gelang es nicht, das Tier zu retten. Die letzte Sichtung gegen 7.42 Uhr gab es im Bereich des Castroper Hellweg. Er sei in Richtung Gerthe unterwegs, so die Nachricht. Doch da war es schon zu spät. Ein Auto hatte den Hund erfasst und ihn schwerst verletzt. Der Polizei blieb nur, das Tier durch einen gezielten Schuss zu töten. Das Auto, so die Polizei, wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.