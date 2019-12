Bochum: Rund 1000 Haushalte von Stromausfall betroffen

Rund 1000 Haushalte waren am Montagabend (30.) von einem Stromausfall im Netz der Stadtwerke Bochum betroffen.

Bochum. Bei einem Stromausfall im Netz der Stadtwerke Bochum waren ca. 1000 Haushalte betroffen. Teile Oberdahlhausens und Eppendorfs waren ohne Strom.

Zu einem Stromausfall in Bochum kam es am Montagabend (30. Dezember) im Südwesten der Stadt. Wie der örtliche Energieversorger mitteilt, waren rund 1000 Haushalte hauptsächlich in Teilen Oberdahlhausens und Eppendorfs von der Störung betroffen.

Über das Nottelefon und auch die sozialen Netzwerke meldeten sich besorgte Anwohner bei den Stadtwerken. Der Schaden war um 19.36 Uhr aufgetreten. „Wir konnten das Problem rasch lösen und die Stromversorgung wieder herstellen“, so Stadtwerke-Sprecher Kai Krischnak.

Schaden nach 22 Minuten behoben

Nach 22 Minuten, um 19.58 Uhr, waren die Hauhalte, so die Stadtwerke, wieder mit Strom versorgt. Zur Ursache teilte das Unternehmen mit, dass es sich um ein defektes Stromkabel gehandelt habe. Einzelheiten konnten dazu aber noch nicht mitgeteilt werden.

Das Unternehmen macht darauf aufmerksam, dass auch über den Jahreswechsel der Störungsdienst der Stadtwerke rund um die Uhr zu erreichen ist. Folgende Nummern sind dazu freigeschaltet:

– Strombereich: 0234/ 960 - 11 11

– öffentliche Straßenbeleuchtung: 0234/ 960 - 11 11

(per E-Mail: strassenbeleuchtung@stadtwerke-bochum.de

– Gas- und Wasserbereich: 0234/ 960 - 22 22

– Fernwärmebereich: 0234/ 960 - 33 33