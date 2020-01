Im Parkhaus des Bochumer Ruhrparks wird am 3. April wieder der „Charity-Lauf“ gestartet.

Bochum. Der Ruhrpark in Bochum startet im April zum dritten Mal den Charity-Lauf. Das Parkhaus wird zur Sportarena. Mit dem Erlös werden Bäume gepflanzt.

Bochum: Ruhrpark startet Wohltätigkeitslauf im Parkhaus

Im Bochumer Ruhrpark wird im Frühjahr wieder der „Charity-Lauf“ gestartet. Mit dem Erlös will das Einkaufszentrum etwas für die Umwelt tun.

Am Freitag, 3. April, wird das Parkhaus P6 zum dritten Mal zur Sportarena. Die Teilnehmer sind aufgerufen, die sechs Etagen als Rundkurs zu durchlaufen. Beginn ist um 17 Uhr. Es gibt verschiedene Kategorien und Altersgruppen: vom „Kraxellauf“ für Kinder über den „Teamaufstieg“ als Staffellauf bis zum „Gipfelstürmerlauf“, der sechs Runden mit knapp 9000 Metern umfasst. Dazu gibt’s ein Rahmenprogramm.

Ruhrpark-Lauf in Bochum: Erlös für neues Grün

Laufbegeisterte können sich auf www.ruhrpark.de anmelden. Die Startgebühren betragen zwischen drei und zehn Euro, für die dreiköpfigen Staffel-Teams 18 Euro. Wer dabei ist, leistet einen Beitrag zum Klimaschutz: Pro Teilnehmer spendet der Ruhrpark zwei Euro, für jeden Zielläufer („Finisher“) verdoppelt sich der Betrag. „Mit der Summe möchten wir am ,Community Day’ im Juni Bäume und Sträucher in der Region pflanzen“, kündigt das Center an.

2019 waren 750 Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Start. „Der Charity-Lauf ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Events. Die Nachfrage war in den letzten beiden Jahren sehr groß. Daher freuen wir uns auf eine weitere sportliche und zugleich wohltätige Veranstaltung“, so Center-Manager Andreas Ulmer.

Anmeldungen sind bis 27. März möglich. Kurzentschlossene können sich noch am Veranstaltungstag nachmelden.