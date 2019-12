Bochum: Ruhrpark-Blockierer kündigen an: „Wir kommen wieder“

Nach der aufsehenerregenden Blockade am Tag vor Heiligabend im Ruhrpark sind sämtliche Aktivisten wieder auf freiem Fuß. „Noch am Montag wurden sie aus dem Gewahrsam entlassen“, teilt Polizeisprecher Volker Schütte auf WAZ-Anfrage mit. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sind eingeleitet.

Am frühen Montagmorgen hatten insgesamt 15 Frauen und Männer die Hauptzufahrt Am Einkaufszentrum versperrt. Sie stellten Sperrmüll auf die Fahrbahn und setzten sich mit mitgebrachten Betonkübeln, an die sie sich angekettet hatten, auf die Straße. Zwei Aktivisten waren mit einer Leiter auf den sechs Meter hohen Torbogen an der Zufahrt zu den Parkplätzen geklettert und hatten sich gleichfalls angekettet. Bis 13.20 Uhr benötigten Spezialkräfte der Polizei, ehe die Blockade aufgelöst war. Auf der A40 und an den Zufahrtsstraßen bildeten sich kilometerlange Staus.

Höhenretter der Polizei und Feuerwehr bargen die beiden Aktivisten von der Toreinfahrt des Ruhrparks. Zuvor hatte das THW ein Gerüst aufgebaut, das aber nicht benötigt wurde. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Höhnische Kommentare auf Twitter

„In den Vernehmungen zeigten sich die Aktivisten wenig kooperativ. Sie haben nicht viel gesagt“, berichtet Polizeisprecher Schütte. Mitteilsamer waren die Blockierer, die sich als Vertreter „autonomer Kleingruppen“ bezeichnen, zuvor in einer Pressemitteilung unter dem Hashtag „KEINMACHTEN“, die am Montagmorgen an die Medien verschickt wurde. Danach habe man mit der Aktion „in den alljährlichen Konsumrausch direkt eingreifen“ wollen. Man habe den Weihnachtstrubel für einen Tag unterbrechen wollen, „um Kritik an den herrschenden Verhältnissen in den öffentlichen Raum zu tragen und möglicherweise auch andere zu einem Umdenken zu inspirieren“. Auf Twitter wurde die Aktion im Ruhrpark höhnisch kommentiert: „Mehr Menschen gucken pissig aus den wartenden Autos, je teurer das Auto desto pissiger die Blicke.“

Aktivisten blockieren Zufahrt
Aktivisten blockieren die Zufahrt zum Ruhrpark, um gegen den Konsumrausch vor Weihnachten zu protestieren
Foto: Bastian Haumann und Frank Oppitz

Während die Aktivisten mit Strafanzeigen rechnen müssen, war am Freitag noch ungewiss, ob auch der Ruhrpark oder einzelne Geschäfte juristische Schritte einleiten und Schadensersatz fordern. Das Centermanager hatte am Montag eine Prüfung angekündigt. Derweil hält die Polizei einen wachen Blick auf das Einkaufszentrum. Im Internet kündigen die Aktivisten an: „Mal schauen was dieses und die nächsten Jahre noch so kommt!“ Und: „Wir kommen wieder!“