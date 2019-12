Bochum. Die Ruhr-Universität sucht Probanden, die das Gefühl haben, dass sie ihr Gedächtnis immer häufiger im Stich lässt. Alle Infos gibt’s am Telefon.

Bochum: Ruhr-Uni sucht Probanden für Gedächtnis-Studie

Für ein Forschungsprojekt zum Thema Gedächtnisprobleme sucht die Ruhr-Universität noch Probanden in Bochum.

„Kennen Sie das? Man steht in der Küche und überlegt plötzlich, was man hier nochmal tun wollte. Oder man erzählt von dem schönen Ausflug, den man gestern unternommen hat. Aber wie hieß der Ort nochmal, wo man das leckere Stück Kuchen gegessen hat?“, heißt es in einer Mitteilung des Neuropsychologischen Therapie-Zentrums der Ruhr-Universität.

Untersuchung dauert 1,5 Stunden

Für eine Studie werden Frauen und Männer im Alter von 60 bis 85 Jahren ohne neurologische oder psychiatrische (Vor)Erkrankungen gesucht, die das Gefühl haben, dass ihr Gedächtnis sie immer häufiger im Stich lässt. Die Untersuchung dauert rund 1,5 Stunden. Dabei werden Fragebögen bearbeitet und Aufgaben gestellt.

Telefonische Informationen gibt es am Donnerstag (12.) noch bis 16 Uhr sowie am Freitag (13.) von 10 bis 16 Uhr unter 0234/322 87 98.