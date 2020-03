Bochum: Rollerfahrer wird bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Bei einem Abbiegeunfall in Bochum-Riemke stürzte ein 62-jähriger Rollerfahrer und verletzte sich schwer.

Bochum Ein Rollerfahrer weicht in Bochum-Riemke einem abbiegenden Auto aus. Dabei stürzt der 62-Jährige und kommt schwer verletzt in eine Klinik.

Bei einem Abbiegeunfall in Bochum-Riemke ist am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 62-jährige Mann aus Herne auf der Herzogstraße in Richtung Dorstener Straße unterwegs.

Gegen 16.40 Uhr soll eine 63-jährige Autofahrerin aus Bochum vor ihm aus der Straße "Vorm Gruthoff" nach rechts auf die Herzogstraße eingebogen sein. Der Rollerfahrer habe daraufhin eine Notbremsung durchgeführt und dabei die Kontrolle verloren. Bei seinem Sturz auf die Straße zog sich der 62-Jährige

schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 63-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

