Ein Rettungswagen (Archivbild) war in Bochum-Riemke in einen Unfall vewickelt.

Blaulicht Bochum: Rettungswagen in Unfall auf Herner Straße verwickelt

Bochum. Nach einem Unfall auf der Herner Straße in Bochum staute sich der Verkehr in Richtung Innenstadt. Beteiligt an dem Unfall war ein Rettungswagen.

Der Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Mini Cooper hat am späten Mittwochnachmittag (19.) in Bochum für einen Stau stadteinwärts auf der Herner Straße gesorgt.

An der Kreuzung mit der Straße „Auf dem Dahlacker“ in Riemke waren beide Fahrzeuge zusammengeprallt. Beteiligt war dabei ein Rettungswagen aus Gelsenkirchen, der einen Patienten in ein Bochumer Krankenhaus bringen sollte. Die Feuerwehr Bochum schickte daraufhin zwei Rettungswagen zur Unfallstelle.

„Einen, um den Patienten aus Gelsenkirchen aufzunehmen, und einen wegen des Unfalls vor Ort“, so ein Feuerwehrsprecher. Zeitweise standen drei Rettungswagen auf der Kreuzung. In Richtung Bochumer Innenstadt bildete sich schnell eine Autoschlange. Der Verkehr staute sich sogar über die Anschlussstelle Riemke bis auf die A43. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum