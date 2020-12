Die Feuerwehr Bochum ist am Dienstagabend zu einem Kellerbrand ausgerückt.

Brand Bochum: Rauch drang bei Brand in Höntrop aus dem Keller

Wattenscheid Einen Kellerbrand hat die Feuerwehr Bochum am Dienstagabend in Höntrop gelöscht. Alle Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr gerettet.

Die Feuerwehr Bochum hat am Dienstagabend einen Kellerbrand in Höntrop gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr drang vor Ort gegen 21.15 Uhr der "Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten", so heißt es.

Der Brand wurde schnell gelöscht, Nach knapp 90 Minuten war der Einsatz für die 30 Feuerwehrleute beendet. Die Berufsfeuerwehr wurde von den Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Höntrop und Eppendorf unterstützt.

