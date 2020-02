Bochum: Prinzessinnen führen den Karneval in Wiemelhausen an

Kleider sind eigentlich gar nicht so ihr Ding. Auch das Prinzessinnen-Kostüm wollten Ursula Krause und Bianka Friedrich als Kind nie haben. „Ich war nie der Typ dafür. Ich habe mich lieber als Cowboy und Indianer verkleidet“, sagt Friedrich. Obwohl die beiden nie Prinzessinnen spielen wollten, bilden sie jetzt als Uschi die Erste und Bianka die Erste die erste Doppelspitze der KAB St. Johannes.

Das sei so aber nie geplant gewesen. Krause und Friedrich von der Kfd sind eigentlich nur zu dem Infoabend der KAB gegangen, um sich um ihre übliche Karnevalsaufgabe – die Betreuung der Sektbar – zu kümmern. Schnell sei aber klar gewesen, dass es gar keine Sektbar geben soll, erzählt Friedrich.

Fröhlich gefeiert wird bei der KAB St. Johannes im Kirchviertel in Wiemelhausen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Die KAB sei vergeblich auf Prinzensuche gewesen, aber niemand habe sich für das Amt bereit erklärt. Nur einen Elferrat sollte es in diesem Jahr geben – kein Prinzenpaar. Bei ihrer Proklamationsrede erzählt Krause, wie die KAB doch noch zu ihrem Prinz(essinn)enpaar kam: „Ach Uschi, wenn du die Prinzessin machst, dann mache ich dir den Prinzen, hat Bianka an dem Abend zu mir gesagt.“

Sie hätten einfach nur rumgealbert. „Aber blöd, dass den Scherz jemand von der KAB mitbekommen hat“, so Friedrich. Unter dem Motto „Jetzt oder nie“ sind die zwei Frauen, die eigentlich nur die Sektbar machen wollten, dann ganz spontan zum Prinzessinnenpaar gewählt worden. Oft ist es ja der Ehepartner, mit dem man zum Prinzenpaar ernannt wird. Krauses und Friedrichs Ehemänner seien aber beide „eher Karnevalsmuffel“, sagt Krause und beide nicht sehr begeistert von der Idee ihrer Frauen gewesen. „Wir mussten sie erst einmal überreden.“

Dreigestirn überrascht Prinzessinnen

Mit Mantel und Krönchen wurden sie am Samstagabend vom Karnevalspräsidenten der KAB zu Prinzessinnen proklamiert. Für die Prunksitzung und die Auftritte des Prinzessinnenpaars haben sich Krause und Friedrich sogar zum ersten Mal ein Kleid gekauft, obwohl sie Kleider eigentlich nie tragen würden. „Karneval bedeutet für mich vor allem dummes Zeug erzählen können, ohne, dass jemand böse ist“, sagt Krause.

Der Karneval in St. Johannes steht in diesem Jahr unter dem passenden Motto „Die KAB in Prinzennot nimmt die Kfd-Girls mit ins Boot.“ Für das Prinzessinnenpaar gibt es an dem Abend gleich zwei Überraschungen: Erst stattet das Bochumer Dreigestirn der KAB St. Johannes einen Besuch ab. Um Mitternacht soll es dann die zweite Überraschung geben, denn Prinzessin Uschi die Erste feierte am Sonntag ihren Geburtstag.