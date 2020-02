Bochum: Polizei warnt nach Orkan vor falschen Dachdeckern

Bochum. Die Polizei Bochum warnt vor Kriminellen, die sich als Dachdecker ausgeben. Eine 85-Jährige wurde nach dem Orkan Sabine erstes Opfer der Masche.

Mit einer miesen Masche versuchen Kriminelle in Bochum Profit aus dem Orkan-Tief Sabine zu schlagen. Die Polizei berichtete am Dienstag von einem ersten Opfer. Eine 85-Jährige wurde bestohlen.

Die Tat ereignete sich am Montag, 10. Februar, um 10.15 Uhr in der Straße Zur Wegschere in Bochum-Harpen. Bislang unbekannte Täter klingelten an der Haustür einer Seniorin, gaben sich als Dachdecker aus und berichteten von einem Schaden auf dem Dach, der vermutlich durch das Sturm-Tief Sabine entstanden sei.

Dachdecker-Trick: 85-Jährige in Bochum bestohlen

Die 85-jährige Bewohnerin ließ die Kriminellen daraufhin in die Wohnung. Nachdem die Männer wieder weg waren, stellte die Seniorin fest, dass ihr eine Geldkassette gestohlen worden war.

Eine Täterbeschreibung gibt es bislang nicht.

Polizei warnt: Lassen Sie Unbekannte nicht in ihre Wohnung

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: „Bei Handwerkern, die unangemeldet klingeln und ihre Hilfe anbieten, ist grundsätzlich Vorsicht geboten.“ Die Polizei rät grundsätzlich, nur Handwerker, die man selbst bestellt hat, einzulassen und niemals Unbekannte.

Immer wieder versuchen Trickdiebe und Trickbetrüger an der Haustür oder am Telefon insbesondere ältere Menschen hereinzulegen. Wie man sich dagegen schützt lesen Sie hier.