Bochum: Polizei sucht mit Foto nach vermisster Schülerin

Bochum Eine 14-jährige Schülerin wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei sucht sie mit einem Foto. Sie könnte auch auf dem Weg nach Bayern sein.

Die Polizei sucht seit Freitag (8.) mit einem veröffentlichten Foto nach der 14 Jahre alten Albina B. aus Bochum.

Albina B. aus Bochum wird vermisst Foto: Polizei Bochum

Seit Donnerstagnachmittag (7. Mai) ist sie laut verschwunden. Das Mädchen war noch bis etwa 17 Uhr zu Hause in einem Haus am Werner Hellweg in Bochum-Werne. Dann hat sie die Wohnung verlassen. Da das Mädchen familiäre Bezüge nach Augsburg hat, ist nicht auszuschließen, dass sie auf den Weg dorthin ist.

So wird die Schülerin beschrieben

Albina B. ist 1,63 Meter groß, hat eine eher kräftige Statur und hellbraune Haare. Sie war zuletzt mit einer Jeanshose, einem weißen Shirt, einer lilafarbenen Sportjacke von Adidas und weißen Turnschuhen unterwegs.

Wer hat Albina B. gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizei: 0234 909-4441 oder -4120.