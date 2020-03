Bochum: Polizei sucht BMW-Fahrer nach Unfallflucht

Bochum Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei einen BMW-Fahrer. Er soll einen Lieferwagen beschädigt und dessen Fahrer beleidigt haben.

An einer Engstelle in Bochum-Langendreer hat ein BMW-Fahrer einen Lieferwagen beschädigt und den Fahrer beleidigt. Anschließend flüchtete er. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag, 26. März, auf der Oberstraße. Gegen 17.20 Uhr war ein Paketbote (56) aus Bochum dort mit seinem Lieferwagen in Richtung Langendreer unterwegs, als ihm in Höhe der Hausnummer 102 ein schwarzer 3er-BMW entgegenkam. Nach eigenen Angaben blieb der 56-Jährige stehen, um das Auto vorbeizulassen.

Fahrer riss seine Tür auf und beschädigte den Lieferwagen

Als sich der BMW neben dem Lieferwagen befand, stoppte der Fahrer unvermittelt, riss seine Tür auf und beschädigte damit den Lieferwagen. Dabei beleidigte er den 56-Jährigen. Anschließend flüchtete er in Richtung Langendreer Markt, ohne den Schaden zu regulieren.

So wird der Fahrer beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, schwarzer "Teilbart", schwarze Haare, nach Zeugenaussage "augenscheinlich Deutscher", er sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise an die Polizei: 0234/909 5206.