Bochum. Bei einem Unfall in Bochum-Riemke kurz vor dem Jahreswechsel wurden zwei Fußgänger verletzt. Die Polizei stellte zwei flüchtige Tatverdächtige.

Bochum: Polizei stellt Tatverdächtige nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht in Bochum-Riemke mit zwei Schwerverletzten hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor dem Jahreswechsel gegen 23.50 Uhr.

Demnach wollten ein 47-jähriger Herner und ein 38-jähriger Bochumer die Hiltroper Straße in Höhe der Hausnummer 150 (Parkplatz Tippelsberg) überqueren. Zur gleichen Zeit überholte ein Transporterfahrer, der in Richtung der östlichen Autobahnüberführung unterwegs war, ein dort in zweiter Reihe wartendes Taxi, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Führerschein der wurde sichergestellt

Der Transporter hat laut Polizei die beiden Fußgänger erfasst, die daraufhin stürzten und sich schwere Verletzungen zuzogen. Der Fahrer sei geflüchtet, wobei er ein parkendes Auto beschädigte. Zivilbeamte des Einsatztrupps hätten wenig später zwei Tatverdächtige (30, 38, beide aus Bochum), die mit dem Transporter unterwegs waren, gestellt. Die Beamten stellten den Führerschein des Fahrers und das Fahrzeug sicher, heißt es weiter.