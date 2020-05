Bochum: Polizei fahndet mit Foto nach EC-Karten-Betrüger

Bochum Die Polizei hat ein Foto von einem Mann veröffentlicht, der mit einer geklauten EC-Karte Geld abgehoben haben soll. Er könnte aus Bochum kommen.

Mit einem Foto fahndet die Polizei nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben haben soll.

Nach einem EC-Karten-Betrug fragt die Polizei: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Bochum

Kurz vor Weihnachten 2019 - so berichtet die Polizei am Dienstag - hatte eine Frau aus Soest den Tatverdächtigen zufällig kennengelernt. Am Donnerstag, 2. Januar, verließ der Mann die Wohnung der Frau und kehrte nicht wieder zurück. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr Bargeld und ihre EC-Karte entwendet worden waren.

Am Silvestertag unberechtigt Geld abgehoben

Später stellte sich heraus: Bereits am 31. Dezember war mit der Karte unberechtigt Geld abgehoben worden.

Es gibt Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige aus Bochum stammt. Das Betrugskommissariat (KK 15) bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4150 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Zeugenhinweise.