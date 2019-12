Die Polizei ermittelte die Autofahrerin über ein Nummernschild, das sie am Unfallort verloren hatte.

Bochum: Polizei ermittelt Autofahrerin nach Unfallflucht

Das könnte eine sehr teure Alkoholfahrt gewesen sein. Eine 27-jährige Frau soll alkoholisiert einen Unfall in Bochum gebaut und dann ohne sich zu kümmern weitergefahren sein.

Laut Polizei hatte die Bochumerin nach aktuellem Ermittlungsstand am Sonntag um 7.25 Uhr auf der Kassenberger Straße in Höhe der Hausnummer 140 in Dahlhausen aus ungeklärter Ursache ein Verkehrsschild auf einer Mittelinsel gerammt. Dabei wurde ihr Auto erheblich beschädigt.

Autofahrerin hatte 1,5 Promille intus

Anwohner hatten den Unfall mitbekommen und die Polizei verständigt. Die Tatverdächtige war schnell ermittelt: Am Unfallort war ihr Nummernschild auf die Straße gefallen. Die Polizisten suchten die Frau auf und konfrontierten sie mit dem Sachverhalt. Weil sie Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 1,5 Promille!

Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Das Auto der 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.