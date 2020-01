Bochum. Der Massenberg-Boulevard könnte noch mehrere Wochen für Busse gesperrt bleiben. Zwei Mulden in der Fahrbahn müssen beseitigt werden.

Bochum: Pflasterschaden auf Massenbergstraße dauert länger

Die Sperrung des Massenberg-Boulevards für Busse kann wohl noch mehrere Wochen dauern. Grund sind zwei Absackungen mitten auf der Fahrbahn.

Die Mulden sind seit Ende Dezember vorsichtshalber abgesperrt. Busse werden umgeleitet. Am Montag teilte die Stadt auf Anfrage mit, warum diese Stellen abgesackt mit. Demnach habe sich das Pflaster gelöst, nachdem der Asphalt darunter weggedrückt worden sei. Vermutlich läge das an der starken Belastung durch die Busse, wenn durch Bremsen und Beschleunigen enorme Kräfte auf den Untergrund drücken, sowie an Witterungsverhältnissen.

Keine Schäden an der Tiefgarage

Haltestellen auf dem Massenberg-Boulevard werden zurzeit nicht angefahren. Foto: Carolin Rau / WAZ Bochum

An der Tiefgarage unter der Fahrbahn seien aber keine Schäden festgestellt worden. Auch sein Tagesbruch sei ausgeschlossen.

Soweit die ersten Erkenntnisse des Tiefbauamts. Jetzt wird eine externe Firma beauftragt, die ein Gutachten erstellen und den Schaden beseitigen soll. Der Untergrund soll „nachverdichtet“ und so wieder stabilisiert werden, danach wird das Pflaster neu verlegt. Wann eine Firma aber Zeit dafür hat, ist noch unklar.