Bochum: Pflasterschaden am Bongardboulevard – Sperrungen

Wegen Pflasterschäden auf der Massenbergstraße ist bis auf Weiteres ein Teil des Bongardboulevards in Bochum gesperrt. Die Bogestra teilt mit, dass die Bushaltestellen Hauptbahnhof/Boulevard und Bongardstaße vorerst nicht angefahren werden können. Die Sperrung wird vermutlich noch bis ins neue Jahr andauern.

Straßenschäden auf Bochums Bongardboulevard: Ursache unklar

Wie es zu den Straßenschäden kommt, ist derzeit noch unklar. „Wir können nicht sagen, ob die Ursache das unter der Straße liegende Parkhaus oder das Pflaster ist“, sagt Stadtsprecherin Sarah Schmuttermair auf Anfrage dieser Redaktion. Dass es sich um einen Tagesbruch und somit Bergbauschäden handelt, sei aber ausgeschlossen. Auch Probleme mit Wasser-, Gas-, oder Stromleitungen gebe es nicht, sagt Kai Krischnak von den Bochumer Stadtwerken.

Die Sperrung der Straße für Busse ist laut Schmuttermair von der Stadt Bochum eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die umliegenden Häuser und das Parkhaus seien nicht gefährdet, letzteres habe weiterhin geöffnet. Im neuen Jahr, vermutlich schon am Donnerstag (2. Januar), soll eine Spezialfirma ein Gutachten erstellen und der Ursache auf den Grund gehen.

Bochum: Die Ersatzhaltestellen der Busse

Die Haltestelle Bochum Hauptbahnhof/Boulevard sowie Bongardstraße sind wegen Pflasterschäden bis auf Weiteres gesperrt. Es gibt Ersatzhaltestellen. Foto: Carolin Rau / WAZ Bochum

Statt des Hauptbahnhofs/Boulevards und der Bongardstaße fahren die Busse für die Dauer der Sperrung Ersatzhaltestellen an. Die Linien 345, NE 6 und NE 1 in Richtung Dahlhausen/Wattenscheid halten laut Bogestra am Busbahnhof (ZOB), die der Linie 355 auf dem Kurt-Schumacher-Platz gegenüber. In Richtung Langendreer ist die Haltestelle Hauptbahnhof/Boulevard unter die DB-Brücke an der Wittener Straße verlegt worden. Die Haltestelle Bongardstraße ist aufgehoben, die Busse der Linie 353 fahren am Rathaus an der gleichnamigen Haltestellen auf der Viktoriastraße los.

Der Halt der Linie 365 in Richtung Wattenscheid ist statt am Hauptbahnhof/Boulevard bis auf Weiteres am Südring. An der Bongardstraße und am Rathaus fährt die Linie 365 nicht vorbei. Die Ersatzhaltestelle für die Linie 336 in Richtung Lütgendortmund befindet sich unter der DB-Brücke. Richtung Rathaus halten die Busse am Kurt-Schumacher-Platz. Der Halt an der Bongardstraße entfällt, am Rathaus fahren die Busse von der Viktoriastraße aus los.