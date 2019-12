Bochum: Paul und Willi brillieren nicht nur mit Besinnlichem

„Nicht nur besinnlich...!“, hieß die Ansage, die Paul (Möller) und Willi (Caelers) für ihre Lesung rund um Weihnachten in der Stadtteilbücherei Bochum-Langendreer machten. Gut 70 Besucher kamen „trotzdem! – oder gerade deswegen? – zur Veranstaltung des Büchereifördervereins „Langendreer liest“ und amüsierten sich prächtig.

„Paul & Willi“ kommen beim Publikum an

Gut behütet: Paul Möller (rechts) und Willi Caelers in Aktion. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Ihre Reaktionen reichten dabei von Schmunzeln über lautes Auflachen bis hin zu kräftigem Applaus nach einzelnen Geschichten. „Schönes Programm. Rundherum gelungen“, brachte es Besucherin Anneliese Riwotzki trocken auf den Punkt. „Paul & Willi“ waren aber auch wirklich in ihrem Element. Eine skurrile Geschichte jagte zunächst die nächste.

Der Weihnachtsmann in Lebensgefahr

Etwa die von der Arbeit des Weihnachtsmannes. Autor Jörg Ungethüm hatte dafür in seinem Buch, aus dem „Paul & Willi“ vorlasen, Fakten zusammengetragen. Ergebnis: Er hat einen 31-stündigen Arbeitstag, beschert rund 378 Millionen christliche Kinder in etwa 91,8 Millionen Haushalten auf der Welt und muss deshalb 822,6 Besuche pro Sekunde machen. Einziges „Problem“, so Ungethüm augenzwinkernd: Der mit der Geschwindigkeit von 1040 Kilometern pro Sekunde verbundene Luftwiderstand tötet unter heutigen Bedingungen Rentiere und Weihnachtsmann beim Geschenke verteilen.

Sauerkraut als Christbaumschmuck

Ebenso aberwitzig stellte sich in der Bücherei Langendreer die „Geschichte vom Lametta“ von Horst Weyrich dar. Beim Weihnachtsbaumschmücken fällt auf, dass es kein Lametta gibt. Kurzerhand wandert Sauerkraut – silbern bemalt – in den Baum. Als sich spontan Besuch ankündigt, wird das saure Lametta schnell wieder gereinigt und den Gästen mit Würstchen vorgesetzt. Mit ungeahnter Wirkung – wie Silberfunken beim Niesen.

Bescherung als „Erfahrung fürs Leben“

Nachdenkliches präsentierten die beiden Vorleser ebenfalls. Etwa von James Krüss und Erich Kästner. Letzter stellte 1927 zum Beispiel die „Soziale Frage“, als er das Weihnachtslied „Morgen Kinder, wird’s was geben“ parodierte. Ergebnis: Für arme Kinder gibt es keine Bescherung, aber Erfahrungen fürs Leben.

Am Donnerstag, 12. Dezember, findet um 18.30 Uhr die nächste Veranstaltung in der Stadtteilbücherei an der Unterstraße 71 statt: Die Mitarbeiter öffnen die Tür für den „Lebendigen Adventskalender in Langendreer“.